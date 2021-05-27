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Голова Об’єднаного комітету начштабів США назвав Росію "опортуністичною"

  • Голос Америки
Голова Об’єднаного комітету начштабів США генерал Марком Міллі

Росія проявила здатність та готовність проводити складні шкідливі операції у кіберпросторі проти захищеної інфраструктури США, як військової так і цивільної. Про це у письмових свідченнях, наданих Комітету Палати представників Конгресу США з питань асигнувань, заявив голова Об’єднаного комітету начштабів США генерал Марк Міллі.

Як повідомляється, Міноборони США претендує на річний бюджет у 715 мільярдів доларів у запиті на 2022 фінансовий рік.

Посадовець відзначив, що Росія зберігає значний ядерний арсенал для стримування та погроз США та їхнім союзниками. У свої свідченнях Міллі також вказав, що Росія все більше використовує нерегулярні військові формування та найманців-контрактників разом із військовиками для проведення агресивних операцій. Міллі назвав найбільш яскравим прикладом таких дій анексію Криму Росією та конфлікт на сході України.

Генерал Міллі також назвав дії Росії у Лівії та Сирії прикладом "відносної гнучкості, винахідливості та опортунізму" Росії.

Раніше, як повідомляється, Міллі заявив, що США, Росія та Китай перебувають у змаганні наддержав, а мир між великими державами після Другої світової війни перебуває під тиском.

У своїх письмових свідченнях Міллі також звернув увагу на те, що Росія провела випробування протисупутникової ракети наземного базування та прототипу орбітальної протисупутникової зброї, які загрожують ресурсам США у космосі.

Як повідомляла Українська служба "Голосу Америки", у середині червня у Женеві відбудеться зустріч президента США Байдена на Росії Путіна. У червні Байден здійснить свою першу закордонну поїздку на посаді президента до Європи на саміт "Групи семи" у Великій Британії й проведе переговори з лідерами ЄС і представниками НАТО в Брюсселі.

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