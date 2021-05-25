Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Байден і Путін зустрінуться в Женеві 16 червня - Білий дім

  • Голос Америки

Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін зустрінуться у Женеві 16 квітня, повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі. "Лідери обговорять повний спектр нагальних питань у той час, коли ми намагаємось відновити прогнозованість і стабільність у відносинах між США та Росією", - йдеться у заяві Псакі.

Як Голос Америки повідомляв раніше, у понеділок деталі саміту лідерів двох держав узгоджували американський радник із національної безпеки Джейк Салліван і його російський колега Микола Патрушев. Вони назвали проведені ними консультації в Женеві "важливим кроком" у підготовці зустрічі.

"Обговорення відбувалося конструктивно і, незважаючи на значні розбіжності, дозволило краще зрозуміти позиції одне одного. Сторони погодилися, що нормалізація американсько-російських відносин буде в інтересах обох країн і сприятиме глобальній передбачуваності та стабільності", – йдеться у спільній заяві.

У червні Байден здійснить свою першу закордонну поїздку на посаді президента до Європи на саміт "Групи семи" у Великій Британії й проведе переговори з лідерами ЄС і представниками НАТО в Брюсселі.

Дивіться також: Як зросли прибутки фармацевтичних компаній, що розробляють вакцини від коронавірусу? Відео

Наскільки зросли прибутки керівників та акціонерів фармацевтичних компаній, що розробляють вакцини від коронавірусу? Відео
Embed
Наскільки зросли прибутки керівників та акціонерів фармацевтичних компаній, що розробляють вакцини від коронавірусу? Відео

No media source currently available

0:00 0:03:21 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG