Мільярдер втратив трьох дітей у нападах у Шрі-Ланці

Троє із чотирьох дітей мільярдера, найбагатшої людини в Данії, Андерса Холча Повлсена загинуло в Шрі-Ланці в неділю, повідомляють ЗМІ.

Через вибухи бомб в Шрі-Ланці загинуло 290 осіб і ще приблизно 500 осіб зазнали поранень. Напади з використанням бомб стались у різних точках країни в церквах, готелях та в інших місцях.

Холч Повлсен є власником компанії ASOS, міжнародної мережі роздрібної торгівлі, що спеціалізується на одязі та косметиці.

Також вважається, що у власні Холча Повлсена перебувають значні земельні ділянки у Шотландії.

Зо повідомленнями данських ЗМІ, мільярдер проводив відпустку в Шрі-Ланці зі своєю сім’єю.

Група, яка діяла в Шрі-Ланці – це місцева гілка Ісламської держави

За даними видання Bloomberg, статки Холча Повлсена становлять 5,7 мільярда доларів, за інформацією журналу Forbes – 7,9 мільярда доларів.

Правоохоронці Шрі-Ланки виявили 87 детонаторів в столиці країни в неділю. Служба президента Шрі-Ланки Майтріпали Сірісени заявила, що, згідно до даних розвідки, за бойовиками стоять іноземні терористичні організації. Країна звернулась по міжнародну допомогу.

Скоординовані напади на Шрі-Ланці схожі на напади бойовиків-ісламістів, вважають експерти, яких цитує Reuters.

Роган Гунаратна, експерт з питань безпеки, вказує, що група, яка діяла у Шрі-Ланці – це місцева гілка Ісламської держави, повідомляє видання.

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