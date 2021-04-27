Білий дім заявив про завершення бідності для сотень тисяч працівників - Байден підвищує мінімальну зарплату для федеральних контракторів

Президент Джо Байден у вівторок продовжить боротьбу за підвищення мінімальної заробітної плати по всій країні до 15 доларів на годину, підписавши указ, згідно з яким заробітна плата сотень тисяч федеральних контракторів повинна бути піднята, як мінімум, до цього рівня, повідомляють високопоставлені джерела в Білому домі. Офіційний сайт Білого дому вже розмістив інформацію щодо президентського указу.

Виконавчий указ гарантує, що сотням тисяч працівників більше не доведеться працювати повний робочий день і все одно жити у бідності

"Виконавчий указ гарантує, що сотням тисяч працівників більше не доведеться працювати повний робочий день і все одно жити у бідності. Він покращить економічну безпеку родин та буде прогресом на шляху до подолання десятиріч нерівності прибутків", - серед іншого відзначає сайт Білого дому.

Рішення Байдена привітав сенатор-демократ Берні Сандерс, колишній конкурент Байдена у боротьбі за номінацію на президентських виборах 2020-го року від Демократичної партії США.

"Я аплодую важливому рішенню президента Байдена збільшити мінімальну заробітну платню для федеральних контракторів до $15 на годину. Конгрес має наслідувати цей приклад та покінчити із заробітною платнею, яка дозволяє лише виживати, для решти країни. Давайте це зробимо", - твітує Сандерс.

Конгрес має наслідувати цей приклад та покінчити із заробітною платнею, яка дозволяє лише виживати, для решти країни

У 2019-му році Мітч Макконнел, тоді лідер республіканської більшості, а нині меності у Сенаті США, виступив проти ідеї підвищення до 15 доларів на годину мінімальної заробітної платні для працівників загалом.

"Дослідження вказують, що підвищення мінімальної заробітної платні до $15 вб'є робочі місця та стане фактором стримування економічного зростання у час, коли вона процвітає для американського народу. Ми не будемо розглядати це питання у Сенаті", - відзначав Макконнелл.

Нині більшість у Сенаті, з урахування голосу віце-президентки США, має Демократична партія США.

У березні цього року офіційна сторінка Республіканської партії США у соціальній мережі Twitter звертала увагу на заяви власників малих бізнесів, які казали, що підвищення мінімальної заробітної платні до 15 доларів на годину примусило би їх вдатись до скорочень.

Дослідження вказують, що підвищення мінімальної заробітної платні до $15 вб'є робочі місця та стане фактором стримування економічного зростання

Відповідно до указу, мінімальна заробітна плата буде збільшена з поточного розміру 10,95 доларів майже на 37 відсотків до березня наступного року і далі буде підвищуватися відповідно до інфляції.

Рішення поширюється на різні категорії федеральних службовців, від прибиральників і обслуговуючого персоналу до підрядників і робітників в сфері громадського харчування, включно з працівниками, які отримують чайові, яких не торкнулося попереднє підвищення, проведене при колишньому президенті Бараку Обамі.

У Білому домі наполягають, що це не призведе до збільшення навантаження на платників податків в силу різних переваг, включно з підвищенням продуктивності праці.

Байден неодноразово висловлював упевненість в тому, що сильні профспілки і більш висока заробітна плата допоможуть відродити середній клас і подолати економічну і расову нерівність. Даний указ стане черговим кроком на підтримку профспілкового руху.

Профспілкові організації не раз називали Байдена найбільш переконаним прихильником профспілок серед усіх президентів США.

У понеділок він підписав указ про створення в Білому домі робочої групи по просуванню профспілок, яку очолить віце-президент Камала Харріс.

Після вступу на посаду Байден також змістив низку урядовців, яких профспілки назвали ворожими до робітників, і скасував діяли при Трампа правила, які ослабили захист робітників.

Президент також спробував включити пункт про підвищення федеральної мінімальної зарплати до 15 доларів в законопроект про допомогу у зв'язку з пандемією COVID-19, але в підсумкову версію документа цей пункт не ввійшов.

Байден обіцяв підвищити мінімальну зарплату федеральних підрядників протягом перших 100 днів свого президентства.

«Це не призведе до скорочення зайнятості ... але підвищить продуктивність праці і згодом забезпечить більш якісну роботу за рахунок поліпшення здоров'я, морального духу і старанності трудящих», - сказав представник адміністрації США.

За його словами, Рада економічних консультантів Байдена проаналізувала потенційні наслідки указу і дійшла висновку, що він допоможе роботодавцям скоротити плинність кадрів і знизити витрати на набір і навчання нових співробітників.

Всі федеральні відомства повинні будуть включити пункт про підвищення мінімальної зарплати в нові контрактні пропозиції до 30 січня 2022 року, а через два місяці після цього і в нові контракти.

Указ також передбачає індексацію після 2022 року.

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