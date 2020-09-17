Міністр юстиції США назвав карантин "найбільшим зазіханням на громадянські свободи" з часів рабства - і викликав критику

Міністр юстиції США Вільям Барр у середу, спілкуючись із чиновниками Міністерства юстиції назвав карантинні заходи у США спрямовані на перешкоджання поширенню коронавірусу "найбільшим зазіханням на громадянські свобди" з часів рабства.

Ви знаєте, запровадження національного карантину, наказів лишатись вдома, це як домашній арешт. Це, знаєте, за винятком рабства, яке було обмеженням іншого виду, це найбільше зазіхання та громадянські свободи в історії США", - наводить слова Барра видання Politico.

Раніше федеральний суд у штаті Пенсильванія ухвалив рішення проти наказів місцевого губернатора, які обмежувати громадські заходи та роботу бізнесів під час пандемії коронавірусу. Як відзначає видання Forbes, у США "обмеження запровадженні через коронавірус лишаються провідним джерелом суперечностей". Як пише видання, раніше американські суди, включно із Верховним судом США ухвалювали рішення на підтримку рішень штатів щодо обмежувальних заходів.

Як відзначає видання, Барр, як видається, обстоював думку, що дії федерального уряду щодо пандемії мають виходити із рішень політиків та обраних посадовців, а не медичних професіоналів та наукової спільноти.

Барр, серед іншого, наголосив на негативних наслідках карантинних заходів для бізнесів та заявив, що губернатори штатів (очевидно маючи на увазі карантинні заходи на рівні штатів - прим. ГА) ставляться до громадян "як до дітей, які не здатні нести відповідальність за себе та інших".

"Ми маємо дати бізнесменам нагоду, оголосити правила, знаєте щодо масок, якими є правила масок, от цього місяця.... і дати їм змогу адаптувати їх бізнеси до них і ми побачимо прояви винахідливості і люди принаймні будуть мати свободу заробляти на життя", - наводить слова Барра канал CNN.

Ремарки Барра, якому критики закидають політизованість, співзвучні позиції президента США, який у серпні заявляв, що загальнонаціональний карантин "у кінцевому підрахунку завдав би більше шкоди, ніж попередив би".

"Важливо, щоб американці зрозуміли, що постійний карантин це не реалістичний шлях для досягнення бажаного результату або точно не реалістичний подальший шлях і він у кінцевому підрахунку завдав би більше шкоди, ніж попередив би", - заявляв Трамп у серпні, повідомляє CNBC.

Слова Барра щодо рабства виликали критику на адресу високопосадовця.

"Я вважаю, що заява пана Барра це найбільш неадекватна, нешаноблива, богопротивна річ, яку я будь-коли чув", - заявив конгресмен-демократ Джим Клайборн (Jim Clyburn - англ.).

Барра розкритикував і конгресмен-демократ Стів Коген, який заявив, що посадовець "з'їхав з глузду".

За даними Університету Джонса Гопкінса, у США налічується вже майже 6 мільйонів 650 тисяч випадків захворювання на коронавірус і понад 197 000 смертей пов'язаних із хворобою.

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