РФ не зможе сплачувати борги через банки США. Експерти говорять про невідворотність дефолту

США не продовжуватимуть для Росії можливість сплати за іноземним боргом через американські банки, повідомили в Міністерстві фінансів США. Строк дії дозволу на таку сплату, яка давала можливість Росії попри санкції виплачувати доларові борги, завершується в середу. Доларові зобов'язання за державним боргом Росія сплачувала через американські JPMorgan Chase та Citigroup, повідомляє АР.

Посолка України в США Оксана Маркарова подякувала Міністерству фінансів США за таке рішення. "Дякуємо, колегам з Treasury і чемно нагадуємо, що там ще сотні російських банків вже зачекалися на санкції", - написала посадовиця в Facebook.

Минулого тижня міністерка фінансів США Дженет Єллен вказувала, що дозвіл на доларові виплати існував, щоб "надати час для впорядкованого переходу і для того, щоб інвестори могли продати цінні папери".

Дефолт, на думку Єллен, практично не змінить стан Росії, яка "вже відрізана від світових ринків капіталу", - додала вона під час виступу на засіданні "Групи Семи" минулого тижня.

"Це змусить Росію до дефолту", - твітує аналітик Blue Bay Тімоті Еш щодо рішення Мінфіну США скасувати дозвіл на виплату за боргами через амеріканські банки.

CNBC наводить слова аналитіка The Economist Агати Демаріс, яка вказує, що тепер Росії фактично не уникнути дефолту, однак теперішні дії РФ свідчать, що країна "не занепокоєна щодо дефолту", бо не очікує покращення відносин із Заходом.

Росія завчасно сплатила за боргами виплату, що припадала на поточний тиждень. Наступну виплату за зовнішніми боргами Росія має провести 23 червня.

Через міжнародні санкції, запроваджені після повномасштабної агресії Росії проти України, російська фінансова система фактично опинилась в міжнародній ізоляції, а значну частину валютних резервів РФ заблоковано.

Єллен підкреслювала, що міжнародні санкції вже мають значний вплив на Росію.

"Росія переживає рецесію, високу інфляцію, жорсткі виклики для фінансової системи, вона не здатна закуповувати сировину та товари, необхідні для підтримування економіки війни", - сказала вона.

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