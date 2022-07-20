«Зізнання» міністра закордонних справ Росії доводять, що Москва «зосереджена на війні та терорі» – Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про плани продовження війни та захоплення нових територій України, яку Лавров зробив в інтерв’ю російському державному телеканалу RT.

«Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Закликаю всіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні», – написав Дмитро Кулеба на твітер-акаунті МЗС України.

Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Закликаю всіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні.

В інтерв'ю головному редактору RT та медіагрупи «Росія сьогодні» Маргаріті Симоньян, яке було опубліковано 20 липня, Сергій Лавров сказав, що цілі російської війни в Україні залишаються незмінними, повідомляє державне російське агентство «РИА Новости».

За словами Лаврова, якщо Україна отримає від західних країн далекобійні озброєння, то російська «спецоперація» з «денацифікації» та «демілітаризації» України, як цю війну називають у Росії, пошириться не лише Донецьку і Луганську область, але і на Херсонську і Запорізьку, а також «низку інших територій».

«Тому що ми не можемо допустити, щоб на тій частині України, яку контролюватиме Зеленський чи хтось, хто його замінить, була зброя, яка становитиме пряму загрозу нашій території та території тих республік, які оголосили про свою незалежність, тих, які хочуть своє майбутнє визначити самостійно», – сказав глава російського МЗС Сергій Лавров.

Лавров наголосив, що завдання, поставлені президентом Росії Володимиром Путіним з «денацифікації» та «демілітаризації» України не змінилися і виконуються «послідовно і наполегливо».

І якщо у березні 2022 року на переговорах у Стамбулі Росія була готова обмежитися територіями Донбасу, то зараз через те, що Захід у «безсилій злості або в бажанні максимально погіршити ситуацію, накачує Україну все більш далекобійною зброєю», наприклад, HIMARS, то Росія проводитиме «спецоперацію» ще далі вглив територій України.

«Зараз географія інша. Це далеко не лише ДНР і ЛНР, це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно та наполегливо», – пояснив Лавров.

Напередодні координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джон Кірбі заявив на брифінгу в Білому домі про підготовку нового пакету військової допомоги Україні і заявив, що США відомо про те, що Росія планує анексію нових українських територій, які вона контролює в Херсонській, Запорізькій областях, а також всієї території Донецької та Луганської областей.

Новий пакет допомоги США включатиме додаткові системи HIMARS, інші реактивні системи залпового вогню та артилерійські боєприпаси.

За словами Кірбі, «насильницька анексія буде тяжким порушенням Статуту ООН». І США «не дозволить їй залишитися без відповіді, чи без покарання». Тому США будуть продовжувати надавати Україні безпекову допомогу.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. При цьому президент Росії Володимир Путін назвав це «спецоперацією» з метою буцімто «демілітаризації і денацифікації України».