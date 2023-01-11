Міністр фінансів США: нафтові обмеження та санкції проти Росії діють

Санкції Заходу проти Росії а також обмеження ціни на російську нафту працюють, заявила міністр фінансів США Дженет Єллен.

Єллен нагадала, що "Група семи" запровадила обмеження, щоб одночасно забезпечити стабільність енергоринків і обмежити надходження Кремля від торгівлі енергоресурсами.

"Хоча цінове обмеження на нафту діє лише приблизно місяць, ми вже бачимо прогрес із досягнення обох цих цілей - російські посадовці високого рангу визнали, що цінове обмеження зменшує надходження Росії від енергоресурсів", - заявила Єллен перед зустріччю з віце-прем'єр-міністром Канади Христею Фріланд у Вашингтоні у вівторок.

Єллен подякувала Фріланд за "непохитну підтримку народу України перед лицем російського неспровокованого і варварського вторгнення".

Посадовиця заявила про "значний прогрес" у тому, щоб "зірвати канали військових поставок і перекрити Росії доступ до зброї, потрібної, щоб продовжувати вести цю незаконну війну а також обмежити надходження, які вони використовують, щоб за це платити".

Бюджетний прогноз для Росії стає все більш похмурим, а російські військові змушені покладатись на застарілі технології та постачальників останньої надії, таких як Північна Корея та Іран

"Сполучені Штати і Канада працюють зі світовою коаліцією над запровадженням одних із найбільш жорстких санкцій проти Росії", - додала вона.

"Бюджетний прогноз для Росії стає все більш похмурим, а російські військові змушені покладатись на застарілі технології та постачальників останньої надії, таких як Північна Корея та Іран", - каже Єллен.

Цінова стеля в 60 доларів за барель російської нафти, погоджена Європейським Союзом, G7 та Австралією, набула чинності на початку грудня.

Запроваджене разом із ембарго ЄС на морські поставки російської нафти, обмеження, спрямоване на те, щоб Росія не могла обійти ембарго, продаючи нафту третім країнам за високими цінами.

27 грудня російський президент Путін заявив, що Росія не буде постачати нафту країнам, які застосовують обмеження. Тоді Німеччина відреагувала на заборону Росії на продаж нафти країнам і компаніям, які дотримуються обмеження ціни, погодженого західними союзниками, заявивши, що це «не має практичного значення».

"Я не хочу казати, що це недоречно, але це не має практичного значення", - сказала речниця Міністерства економіки, додавши, що Німеччина з початку літа готувалась обходитись без російської нафти.