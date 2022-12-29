Німеччина: нафтова заборона РФ "Не має практичного значення"

Джеймс Джонс — колишній радник президента Обами з національної безпеки та колишній Верховний головнокомандувач Об’єднання збройних сил НАТО в Європі. В інтерв’ю журналістці Голосу Америки Маріам Угрехелідзе він розповів, як зміниться ситуація на полі бою та чи закінчиться війна Росії проти України у 2023 році.

Маріам Угрехелідзе: Генерале Джонс, дякую вам за це інтерв’ю. Майже рік тому Володимир Путін розпочав війну в Україні з метою взяти Київ за кілька днів. Ця мета явно змінилася протягом останніх 10 місяців війни. Як ви думаєте, яка зараз мета Путіна і що він готовий для цього зробити?

Джеймс Джонс: Ви абсолютно праві. Ключ до розуміння логіки Володимира Путіна, я припускаю, у жахливих порадах військових, які планували швидко захопити столицю і всю Україну. Звісно військові цілі росіян за цей час змінилися, хоча, ймовірно, глибоко всередині вони все ще мають ті самі цілі, які зараз очевидно недосяжні. Тому з настанням зими, вони вдалися до нападів на критично важливу інфраструктуру та цивільні об'єкти більшою мірою, ніж військові — щоб створити хаос та труднощі для українського народу.

М. У.: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно заявив, що його країна сподівається на мирний саміт у лютому за участю ООН. Але Росію можуть запросити на цей саміт лише після того, як вона постане перед трибуналом за воєнні злочини. Як ви вважаєте, чи можливі переговори та чого ви від них очікуєте?

Д.Д.: На це питання дуже важко відповісти. Я думаю, що зараз президент Зеленський, ймовірно, відчуває, що має військову перевагу у ході війни. І слухаючи його виступ у Конгресі минулого тижня, я не почув ніяких згадок про можливі переговори у найближчому майбутньому.

Виходячи з того, що говорять зараз президент Зеленський та президент Путін, я не бачу навіть мінімальних шансів на те, щоб переговори відбулися найближчим часом — точно не до кінця зими

Стратегія Росії зараз поляшає в тому, щоб утримати те, що у них вже є — це регіони, які їх найбільше цікавлять, і в той же час — завдавати жахливих ракетних атак по цивільній інфраструктурі, що, на мою думку, є воєнним злочином.

Виходячи з того, що говорять зараз президент Зеленський та президент Путін, я не бачу навіть мінімальних шансів на те, щоб переговори відбулися найближчим часом — точно не до кінця зими, але можливо у 2023 році — будемо дивитися і чекати.

М. У.: Як на вашу думку розгортатимуться події у 2023 році? Чи варто очікувати наступу з українського боку? Чи росіяни перегрупуються і атакуватимуть знову?

Д.Д.: Я думаю, дуже важливо показати Путіну, що американсько-європейський союз з питань допомоги Україні не слабшає, а стає сильнішим. Якщо так буде і надалі — це погані новини для Росії.

Реакція Заходу і НАТО надзвичайно важлива ще й тому, що є сигналом для інших автократій, які уважно стежать за тим, що відбувається, коли диктатор починає неспровоковану, незаконну війну, і які наслідки це має для його репутації та статусу.

Росія так ніколи і не перетворила своє військо на армію XXI століття, на відміну від України.

Росія має перевагу у кількості населення. І я знаю, що вони готують війська так швидко, як тільки можуть. Але щоб досягти успіху в такій війні, їхнім солдатам потрібно набагато більше навчання. Росія так і не перетворила своє військо на армію XXI століття, на відміну від України. Без сумніву, те, що зробили українці — дивовижно. І головний урок першого року війни — наскільки добре підготована українська армія.

З іншого боку, ми побачили, наскільки погано підготовані російські військові. Я думаю, що Путін був переконаний, що війна триватиме недовго, що НАТО відреагує кволо. Можливо, він повірив, що Сполучені Штати не зможуть багато зробити після евакуації з Кабула та Афганістану, яка стала для нас катастрофою. Це військовий аспект. Здатність союзників навчати та оснащувати українську армію була повільною на початку, але зараз вона досягла певного ритму, який набагато більш обнадіює. Я вважаю, що українці мають бути оснащені зброєю більшої дальності та, якщо необхідно, завдавати ударів всередині Росії, зокрема щоб перешкоджати їхнім лініям постачання. Невідомо, що станеться у 2023 році, але я вважаю, що необхідні постійна як військова так і гуманітарна підтримка Альянсу, щоб відновити зруйновану інфраструктуру і довгостроковий план відбудови України після закінчення війни.

Я вважаю, що українці мають бути оснащені зброєю більшої дальності та, якщо необхідно, завдавати удари всередині Росії.

М.У.: Я знаю, що це непросте запитання, але чи очікуєте ви, що війна закінчиться у 2023 році?

Д.Д.: Я переконаний, що президент Путін вважав, що ця війна буде дуже короткою, і я думаю, що його військові сказали йому те, що він хотів почути — саме так роблять військові, коли мають справу з диктаторами. Я сподіваюся, що все завершиться в 2023 році. З іншого боку, цілком можливо, що президент Путін потрапив у скрутне становище, з якого йому буде складно вийти з успіхом. Я думаю, що нам доведеться почекати і подивитися.

М.У.: Білорусь заявляє, що готова використати проти України «Іскандери» та С-400 в будь-який момент. Нещодавно Росія заявила, що вона також отримує нові гіперзвукові ракети. Що це за зброя і як вона може змінити хід війни, якщо її будуть використовувати?

Д.Д.: У Росії дійсно є доступ до тактичної ядерної зброї, і її використання може стати переломним моментом у війні. Але якщо Росія таки захоче використати будь-який вид ядерної зброї, їй варто пам’ятати, що переважно вітри дмуть у бік Росії. Тому їм варто подумати двічі. Водночас, більш реальну загрозу становлять безпілотники, які все частіше постачаються з Ірану, і збільшення дальності польоту ракет і їх руйнівної сили.

М.У.: Якщо Росія використовуватиме всю цю зброю, чи зможе Україна встояти?

Д.Д.: Тільки якщо Захід надасть Україні засоби протидії. Президент Байден однозначно наголосив на тому, що він налаштований забезпечити українців засобами належного захисту. Важливо, щоб ми вчасно постачали Україні зброю, яка необхідна, щоб стримати використання Росією більш катастрофічної зброї. Якщо ми не надамо зброю швидко, ми лише реагуватимемо на заподіяні атаки, і якщо Росія використає більш летальну зброю, ми можемо запізнитися.

М.У.: Ви згадали про системи Patriot. Візит президента Зеленського до Вашингтона завершився обіцянкою президента Байдена, що Україна їх отримає. Україна просила про Patriot протягом тривалого часу. Як ви думаєте, це змінить хід війни?

Треба переконатися, що ми здатні захищатися, одночасно збільшуючи нашу здатність наступати у битві з Росією.

Д.Д.: Я думаю, це однозначно занепокоїть Росію. Але Patriot — система недешева. І потрібно переконатися, що коли ви ведете вогонь із системи в захисному режимі, ви також переслідуєте високоцінні цілі. Я думаю, що ширше використання безпілотних технологій, які Захід міг би надати Україні, було б дуже корисним та своєчасним. Так само, як і будь що, що ми можемо зробити, для боротьби з іранськими дронами, які відносно легко збити — вони шумлять і низько літають, але деякі з них досягають своїх цілей. Треба переконатися, що ми здатні захищатися, одночасно збільшуючи нашу здатність наступати у битві з Росією.

М.У.: Як би ви оцінили тактику російської армії у цій війні? І чи є щось нове, якесь нове перегрупування чи новий наступ, якого ви чекаєте від росіян у 2023 році?

Д.Д.: Результативність російської армії та її лідерів – це тактика минулого століття. Вони зазнали поразки, вони були змушені відступити, хоч і не визнають цього. Але це у військовій спільноті, НАТО і США це розуміють. Я думаю, що багато хто був здивований їхньою некваліфікованістю. Водночас Росія все ще є країною, яка має ядерну зброю.

М.У.: Яким ви бачите закінчення війни? І як могла б виглядати перемога України?

Україна все ще впевнена, що може вигнати Росію з усіх окупованих територій. І якщо для них це критерій перемоги — то нас, ймовірно, чекає більш тривала війна.

Д.Д.: Це дуже складне питання. Я не думаю, що хтось має на нього відповідь. Поки що. Принаймні таку, що можна озвучити публічно. З одного боку, Україна все ще впевнена, що може вигнати Росію з усіх окупованих територій. І якщо для них це критерій перемоги — то нас, ймовірно, чекає більш тривала війна. З іншого боку, якщо Росія захоче вести мирні переговори, які на прийнятних для українського народу умовах, наприклад зобов’язавшись не не вторгатися ні до кого іншого, як-от до Грузії та інших країн, тоді я думаю, є можливість закінчити війну у 2023 році. Але поки зарано це прогнозувати.