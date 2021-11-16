Очільник Пентагону США зустрінеться з міністром оборони Резніковим в четвер

Очільник Пентагону Ллойд Остін проведе зустріч з новопризначеним міністром оборони України Олексієм Резніковим в четвер, повідомили в Пентагоні.

"В четвер міністр оборони США вітатиме міністра оборони України Олексія Резнікова в Пентагоні. Він привітає Резнікова з нещодавнім призначенням на посаду міністра", - заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Під час зустрічі сторони обговорять "співпрацю між нашими двома країнами з питань безпеки та оборони", додав Кірбі.

15 листопада Резніков провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

"Сьогоднішня зустріч - перша у розкладі заходів міжнародного співробітництва міністра оборони України Олексія Резнікова на новій посаді та є свідченням поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами у сфері безпеки та оборони", - наголосили в українському Міноборони.

Зустріч очільників оборонних відомств відбудеться на тлі повідомлень про нагромадження російських військ поблизу кордонів України.

США закликали Росію до більшої прозорості щодо військових пересувань поблизу українського кордону.

"Ми продовжуємо бачити незвичну військову діяльність та концентрацію сил в Росії, але поблизу кордонів України. Це нас продовжує непокоїти", - зауважив Кірбі в понеділок.

"Зі сторони Росії не було прозорості щодо концентрації сил на заході країни і ми продовжуємо закликати їх до прозорості", - додав речник. Він протиставив це американським навчанням, про які надається інформація у вигляді прес-релізів, фото та відео. "Я навіть говорю вам, які підрозділи долучаються, які спроможності тестуються", - додав Кірбі про американські навчання.

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