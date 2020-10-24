Глава Пентагону представив нову оборонну ініціативу США на зустрічі міністрів оборони НАТО

Міністр оборони США Марк Еспер у п'ятницю взяв участь у зустрічі міністрів оборони НАТО, виступивши з промовою під час засідання, на якому союзники зосередили увагу на стримуванні загроз і підвищенні стійкості альянсу.

Міністр звернув увагу присутніх на зміцненні оборони і стримування, справедливий розподіл фінансового тягаря і єдності Північноатлантичного союзу, використовуючи нову ініціативу Пентагону «Керівництво з розвитку альянсів і партнерств» в якості теми для обговорення.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", нові ініціативи Міноборони США "Керівництво з розвитку альянсів і партнерств" та "Модернізація торгівлі у сфері оборони" спрямовані відповідно на сприяння встановленню порядку у світі, та просування продаж американської зброї.

Еспер наголосив на проблемах, пов'язані з «посиленням російської агресії», включно із заклопотанністю Вашингтона з приводу зростаючого ракетного потенціалу Москви. Він також розглянув ризики залежності від Китаю у сфері технологій та найважливішої інфраструктури, бо Пекін продовжує підривати міжнародний світовий порядок.

Марк Еспер привітав прогрес, досягнутий союзниками в удосконаленні звичайних озброєнь. Він також наголосив на важливості виконання поставлених НАТО цілей щодо оборонного потенціалу, щоб забезпечити альянс військовими засобами і зброєю, необхідними для протидії будь-якій загрозі.

Оборонні витрати союзників ростуть вже шостий рік поспіль, зазначив глава Пентагону. Еспер підтвердив прихильність США Північноатлантичному альянсу і висловив упевненість в його здатності протистояти сучасним викликам.

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