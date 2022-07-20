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Мін’юст США закликає Конгрес полегшити арешт активів російських олігархів
Міністерство юстиції США просить у американського Конгресу розширити повноваження відомства для конфіскації активів російських олігархів – про це повідомив представник міністерства на слуханнях в Конгресі 19 липня.
Директор робочої групи Міністерства юстиції США KleptoCapture Ендрю Адамс повідомив юридичному комітету Сенату, що додаткові повноваження будуть використані для посилення тиску на Москву, через її повномасштабне вторгнення в Україну.
«Ми швидко працювали з нашими міжнародними партнерами, щоб затримати розкішну яхту російського олігарха вартістю 90 мільйонів доларів в Іспанії, затримати та транспортувати яхту вартістю приблизно півмільярда доларів із Фіджі до Сан-Дієго та конфіскувати мільйони доларів, пов’язаних із санкціями», - заявив Ендрю Адамс на панелі Конгресу під час слухань 19 липня.
Ще одна зміна, якої прагне урядове відомство – це можливість вилучення активів, які використовувалися для ухилення від санкцій США. За словами Адамса, прокурори повинні мати можливість вимагати конфіскації таких активів, а не лише надходжень від ухилення від санкцій.
За словами Адамса, спеціальна група KleptoCapture вже висунула звинувачення проти російських олігархів та їхніх поплічників в ухиленні від санкцій та інших пов’язаних злочинах. «Сьогодні цей комітет розглядає законодавчу ініціативу, що розширить можливості Спеціальної групи висувати звинувачення та конфіскувати активи, отримані в результаті цих корупційних угод з російським урядом, і дозволити передавати гроші отримані від продажу активів цих олігархів, народу України», - додає директор робочої групи.
Прокурори хочуть продовжити строки давності для деяких фінансових злочинів, таких як відмивання грошей, до 10 років, щоб дати прокурорам «час на відстеження грошей», сказав Адамс.
Володимир Путін, як мафіозний бос, підтримує цих злочинців в обмін на підтримку та легітимність і навпаки. Ми працюємо на двопартійній основі, щоб надати Міністерству юстиції необхідні повноваження щодо адміністративної конфіскації та можливості передавати активи в фонд допомоги Україні.Сенатор-демократ Шелдон Вайтгауз
Сенатор-демократ Шелдон Вайтгауз, який відкрив слухання панелі Конгресу, заявив, що із корумпованими російськими олігархами-мільярдерами безпосередньо пов’язана політика Росії. «Володимир Путін, як мафіозний бос, підтримує цих злочинців в обмін на підтримку та легітимність і навпаки. Ми працюємо на двопартійній основі, щоб надати Міністерству юстиції необхідні повноваження щодо адміністративної конфіскації та можливості передавати активи в фонд допомоги Україні – все це має бути в рамках здорової та конституційної правової бази», - заявив Вайтгауз.
Думку сенатора Вайтгауза поділяє і сенатор-республіканець Чак Гресслі – за його словами, хоч в Росії число олігархів і не перевищує 60-70, їхній чистий капітал складає 530 мільярдів доларів. «Ці незаконні гроші позначені корупцією та заплямовані кров’ю. Таким чином ці російські злочинці нічим не відрізняються від безжальних насильницьких наркокартелів», - говорить Гресслі. Він зауважує, що у США є кілька потужних законодавчих інструментів, які можливо застосувати проти олігархів, «які корупційно нажилися на режимі Путіна». За допомогою цих законодавчих інструментів США можуть переслідувати російських олігархів та їхні активи. «Ми повинні домагатися повної справедливості для цих високопоставлених злочинців. Це означає не лише забрати їхні активи, але ми також повинні прагнути засудити та ув’язнити цих людей, якщо вони потраплять під юрисдикцію США», - заявляє сенатор Гресслі.
Ми повинні домагатися повного рівня справедливості проти цих високопоставлених злочинців. Це означає не лише забрати їхні активи, але ми також повинні прагнути засудити та ув’язнити цих людей, якщо вони потраплять під юрисдикцію США.Сенатор-республіканець Чак Гресслі
Разом із сенатором Гресслі сенатори-демократи Дік Дурбін і Патрік Лігі та сенатор-республіканець Ліндсі Грем представили законопроект про правосуддя для жертв воєнних злочинів. «Сенат має прийняти цей захід без зволікання. Я вітаю Міністерство юстиції за створення оперативної групи KleptoCapture для боротьби з тими, хто підтримує та сприяє агресивній війні Росії. Ця робоча група використовує всі існуючі інструменти та повноваження Департаменту проти тих, хто ухиляється від економічних дій уряду США у відповідь на російську агресію або підриває їх», - заявив Дік Дурбін.
Оперативна група, яку очолює Адамс, була створена в березні, щоб посилити здатність Сполучених Штатів арештовувати активи багатих росіян на кшталт яхт та приватних літаків.
Сполучені Штати та кілька європейських урядів заявили, що конфіскація спрямована на тиск на бізнес-лідерів, близьких до президента Росії Володимира Путіна, щоб переконати його припинити війну в Україні.
США вже арештували кілька яхт і літаків, що належать олігархам, але перш ніж ці активи можна буде використати, прокуратура повинна отримати накази про безстрокову конфіскацію через судовий процес, який може бути тривалим.
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- Голос Америки
ЄС закликає скоротити використання газу на тлі загроз Росії припинити постачання
Європейський Союз готується до того, що Росія припинить постачання природного газу, необхідного багатьом державам-членам для обігріву будинків та виробництва електроенергії.
У заяві в середу Комісія ЄС попросила країни добровільно скоротити своє споживання газу та надати ЄС повноваження запроваджувати скорочення у разі надзвичайної ситуації.
Мета — зменшити попит на 15% із серпня до кінця березня наступного року.
«Росія шантажує нас. Росія використовує енергію як зброю. І тому в будь-якому випадку, будь то часткове чи значне чи повне припинення постачання російського газу, Європа повинна бути готова», — заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Відколи Росія почала вторгнення в Україну наприкінці лютого, країни ЄС припинили імпорт російського вугілля та більшої частини російської нафти. Європейський союз намагався знайти інші джерела газу та збільшити використання альтернативних джерел енергії, щоб відійти від залежності від поставок з Росії.
Однак очікується, що цих зусиль буде не достатньо, аби задовольнити попит на енергію із настанням зими.
У заяві Єврокомісія закликає економити енергію зараз, зазначивши, що використання інших видів палива зробить більше газу доступним взимку.
"Дії зараз зменшать негативний вплив на ВВП, допоможуть уникнути незапланованих дій у кризовій ситуації пізніше. Ранні кроки також розподіляють зусилля в часі, зменшать занепокоєння ринку та нестабільність цін і дозволяють краще розробити цільові витрати – ефективні заходи захисту промисловості», – йдеться у повідомленні.
Члени ЄС збираються розглянути запити на зустрічі наступного вівторка.
Деяка інформація для цього звіту надійшла від Associated Press і Reuters.
- Голос Америки
Ллойд Остін відкрив "Рамштайн-4"
Четверте засідання міжнародної Контактної групи з оборонної допомоги Україні, так званий "Рамштайн-4", розпочало роботу в режимі онлайн у Вашингтоні.
Майже 50 країн, які беруть участь в засіданні, розуміють загрозу, яка все що стоїть перед Україною і "продовжать віднаходити інноваційні шляхи довгострокової підтримки хоробрих чоловіків та жінок зі Збройних сил України", відзначив відкриваючи засідання очільник Пентагону Ллойд Остін.
Він наголосив, що США надають Україні 12 систем HIMARS і залпового вогню MLRS, а цього тижня планують оголосити про надання ще 4-х таких систем а також бойових машин і необхідних боєприпасів для систем залпового вогню та артилерії.
Остін подякував Норвегії за співпрацю з передачі Україні американських систем протиповітряної оборони NASAMS і відзначив - що стосується далекобійної зброї - в Україні вже діють британські системи залпового вогню MLRS, також очікується надходження систем від Німеччини. Нещодавно, вказав він, Польща передала України три батальйони 155-мм гаубиць.
Україна ефективно використовує надану зброю, запенив Остін. Зокрема він вказав на те, що завдяки ракетам Harpoon Україні вдалось повернути контроль над островом Зміїний.
Остін вказав, що у цій "критично важливій" стадії конфлікту, Росія сподівається "протриматись довше, ніж Україна і довше, ніж ми". Посадовець назвав такі сподівання Росії "лише ще одним із її прорахунків". Серед учасників засідання і міністр оборони України Олексій Резніков.
Минуле засідання контактної групи відбулось місяць тому в Брюсселі в очному режимі.
Дивіться також: "Рамштайн-4: очікування та перспективи".
- Голос Америки
Олена Зеленська виступить у Конгресі США
Триває візит української першої леді до Вашингтона. Законодавці США збираються заслухати в середу першу Олену Зеленську під час її виступу на Капітолійському пагорбі. Президент України Володимир Зеленський перед виступом заявив, що Зеленська виступатиме від імені всіх українських матерів і жінок.
"І я справді вірю, що це почують ті, від кого залежить прийняття рішень у США", - сказав президент.
Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі закликала всіх членів Палати представників і Сенату прийти на виступ, сказавши, що це буде «важлива та своєчасна можливість почути безпосередньо першу леді Зеленську, дізнатися більше про жахливі втрати російського вторгнення та висловити нашу вдячність народу України за його боротьбу за демократію."
У вівторок, 19 липня Олена Зеленська зустрілась із першою леді США Джилл Байден, на запрошення якої прихала до США. Президент США Джо Байден також привітав Зеленську.
"Українська перша леді Олена Зеленська втілює таку саму стійкість і витривалість, як і її країна, - написав Байден у вівторок у Twitter, - Для Джилл та мене було честю вітати її в Білому домі сьогодні".
Це вже друга зуcтріч Зеленської та Байден. Раніше цього року Байден та Зеленська зустрічались в Ужгороді. Під час турне у травні Байден відвідала Румунію, Словаччину та Україну.
У вівторок Байден сказала, що під час поїздки Олена Зеленська познайомила її з великою кількістю біженців та попросила допомогти у питаннях психічного здоров’я постраждалого населення.
«Я повернулася і поговорила зі своєю командою, і, я думаю, що ви отримали мій лист про те, що ми робимо, щоб допомогти з психічним здоров’ям матерям і дітям, які, ви знаєте, постраждали від такої трагедії та звірств. І тому я працювала над цим. Команда працювала над цим», - цитують першу леді присутні на зустрічі у вівторок журналісти.
Білий дім каже, що Перша леді України відвідує Вашингтон, «щоб висвітлити людську ціну агресії Росії проти України». Серед основних тем обговорення - подальша підтримка США уряду України та її народу, який захищає свою демократію, зокрема, аби «впоратися зі значними людськими наслідками російської війни, які відчуватимуться протягом багатьох років».
«Вона відвідала Україну в травні, щоб особисто побачити й поспілкуватися з тими, хто через війну втратив дім, близьких. Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором», - написала перша леді України на свої сторінці у Facebook.
Під час візиту Олена Зеленська зустрілася із Державним секретарем Ентоні Блінкеним, адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер, представниками української діаспори та постраждалими від ракетного обстрілу в Краматорську українцями, які знаходяться на лікуванні у США.
23 липня Олена Зеленська планує провести другий форум перших леді та джентельменів, пише посольство України в ЄС. Одна із секцій саміту відбудеться в Брюсселі і буде присвячена фізичному та психологічному відновленню українців, йдеться в повідомленні.
- Голос Америки
США дають нову підтримку українським фермерам, в той час, як Путін "атакує аграрне господарство"
Російський президент Путін знає, наскільки важливим є агросектор для економіки України і атакує його, заявила адміністраторка Агентства з міжнародного розвитку США Саманта Пауер. Вона нагадала - сільське господарство забезпечувало 40% експорту країни і 20% ВВП.
"Росія скидає бомби на українські поля, руйнує аграрне обладнання і фактично блокує мільйони тонн українського зерна, яке застрягло в портах", - додала посадовиця у відеозверненні, присвяченому оголошенню нової допомоги українським аграріям.
Пауер оголосила нову програму США «Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні» (Agriculture Resilience Initiative – AGRI), обсягом 100 млн. доларів.
"Ініціатива розширить доступ аграріїв до матеріалів, що є критично важливими для с/г виробництва – таких, як насіння, добрива, с/г техніка та пестициди; вона також допоможе збільшити потенціал відповідної інфраструктури та здатність ефективно здійснювати експорт аграрної продукції, розширити доступ виробників до фінансування та спроможність українського бізнесу до здійснення сушки, тимчасового зберігання та переробки продукції сільського господарства", - повідомило USAID.
Американське відомство оголосило також про плани залучити додатково ще 150 млн. дол. на реалізацію Ініціативи від інших міжнародних донорів і приватного бізнесу.
Українській міністр агрополітики Микола Сольський подякував США за коордиданцію міжнародної допомоги та підтримку України.
В США занепокоєні через зростання цін на продовольство та підвищення загрози голоду в світі.
"Зростання цін на продовольство впливає не лише на країни регіону, але і на віддалені країни", - заявив напередодні речник Держдавного департаменту США Нед Прайс.
Він вказав на випалення та руйнування полів пшениці, напади на елеватори, переслідування українських фермерів і "можливо: найбільш гостре питання - блокування українських чорноморських портів".
Прайс привітав зусилля ООН та Туреччини із досягнення домовленості щодо розблокування українських портів.
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