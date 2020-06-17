Сенатські республіканці представили свій план реформи поліції - демократи назвали його "символічним"

Республіканці у Сенаті представили свій законопроект, а демократи в Палаті представників Конгресу США просувають власну масштабну ініціативу в цій сфері.

За понад три тижні після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, яка викликала масові протести по всій країні, сенатські республіканці провели прес-конференцію, представивши свої пропозиції по боротьбі з расовою дискримінацією з боку правоохоронних органів.

«Американська громадськість висловилася, і ми вас чуємо», - написав у «Твіттері» один з авторів законопроекту Тім Скотт - єдиний республіканець-афроамериканець в Сенаті.Обидві ініціативи зачіпають подібні проблеми.

Обидва законопроекти передбачають визнання самосуду злочином на ґрунті ненависті, закликають використовувати натільні камери і вдосконалити стандарти підготовки поліцейських.

Однак поки неясно, чи вдасться членам Конгресу домовитися про те, як саме слід діяти.

Демократи називають план республіканців недостатньо масштабним. Сенатор-демократ Дік Дурбін назвав запропонований законопроект "символічним, нещирим підходом".

Лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл заявляє, що пропозиція демократів не отримає підтримки в Сенаті, називаючи її «типовим перегибом з боку демократів».

На відміну від ініціативи демократів, республіканський законопроект не дозволяє жертвам порушень подавати позови проти поліцейських і не передбачає заборони на застосування задушливих захоплень і нових обмежень на застосування сили.

Республіканці, в свою чергу, пропонують створити федеральні гранти, щоб стимулювати проведення реформ в департаментах поліції.

Президент США Дональд Трамп у вівторок підписав указ, який передбачає виділення федеральних коштів департаментам, які погодяться на проведення зовнішніх перевірок і обмежать застосування задушливих захоплень.

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