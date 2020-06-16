Трамп пообіцяв "міцні" стандарти роботи поліцейських у США

Президент США Дональд Трамп у вівторок підписав указ про реформу поліції, який передбачає вдосконалення програм атестації та підготовки поліцейських а також розширення програм в сфері охорони психічного здоров'я, повідомляють в адміністрації. Також створюється база даних, щоб слідкувати за правоохоронцями на яких скаржились через надмірне застосування сили.

Як повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Стівен Герман, Трамп заявив, що нові стандарти поведінки правоохоронців у США "будуть настільки високими та міцними, які лише є на Землі".

Оприлюднений указ окремо звертає увагу на "випадки порушень з боку поліції" в афроамериканських громадах.

Виступаючи у вівторок у Трояндовому саду Білого дому, президент назвав імена присутніх на церемонії родичів осіб, які загинули в зіткненнях з поліцією. Одночасно він представив присутнім присутніх керівників правоохоронних органів.

Президент підкреслив, що американське суспільство має підтримувати відважних чоловіків і жінок, які служать в поліції, зазначивши в той же час необхідність підзвітності поліції суспільству і важливість підвищення її професіоналізму і моральних стандартів.

"Без поліції буде хаос", - заявив президент США.

Трамп наголосив, що рішуче виступає проти пропозицій про позбавлення департаментів поліції фінансування.

Президент США також згадав випадки насильства, погроми під час протестів а також ситуацію у Сіетлі, де кілька кварталів міста перебувають під контролем самопроголошеного "автономного" утворення. Поліція у місті самоусунулась від ситуації.

"Не буде більше мародерств та підпалів і покарання для затриманих буде дуже серйозним", - відзначив трамп.

"Закон та порядок мають надалі відновлюватись по всій країні і ваш федеральний уряд готовий, бажає і може допомгти, - заявив президент США. - Ми бажаємо допомогти у Сіетлі".

Як пише газета TheNew York Times, президентський указ покликаний стимулювати зміни за рахунок виділення грантів поліцейським департаментам, готовим удосконалювати свою роботу.

Департаментам пропонується дотримуватися оновлених стандартів щодо застосування сили, активізувати обмін інформацією, щоб в поліцію не потрапляли співробітники, помічені в порушеннях, а також залучати соцпрацівників для врегулювання ситуацій, пов'язаних з ненасильницькими злочинами. У вівторок Трамп заявив, що поліцейським буде заборонено використовувати прийоми, що включають придушення, окрім випадків, коли життю службовців загрожує небезпека.

Виступ президента США розкритикувала популярна оглядачка Джой Рід.

"Переважно це була плутанина зі слів, хвалив себе, критикував Обаму та мерів-демократів, нудно говорив про економіку, із захватом говорив про поліцію та насильство", - відзначила Рід. Трамп у минулому називав Рід, яка є одним із активних критиків президента, "позбавленою таланту".

У Конгресі також розробляються законодавчі ініціативи, спрямовані на реформування поліції.

«Ми, безумовно, можемо додати дещо до тієї роботи, яка ведеться в Палаті представників і Сенаті», - зазначив Трамп.

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