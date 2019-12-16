"Будь як Міс Нігерія", - соцмережі про реакцію красуні на перемогу подруги з Ямайки у конкурсі Міс Світу

На конкурсі краси Міс Світу, що відбувся у Лондоні, корону здобула представниця острівної країни Карибського басейну - Ямайка.

23-річна Тоні-Енн Сінг закінчила Університет штату Флорида за спеціальністю психологія та планує вивчати медицину.

Особливу увагу користувачів соцмереж привернула бурхлива реакція представниці Нігерії, фіналістки конкурсу, яка почала радіти за подругу, щойно на сцені оголосили про її перемогу.

"Коли у 2020 році твоя подруга розпочне новий бізнес, подкаст, практику, все, що поліпшує її життя - будь як Міс Нігерія", - пише користувачка з Ямайки.

"Абсолютно неймовірно за все своє життя дивитись, як інша королева краси радіє перемозі когось іншого. #MissNigeria - ти просто найкраща", - твітує інша глядачка.

А це момент, коли володарка титулу 2018 року Ванесса Понсе де Леон із Мексики передала корону наступниці.

Американські медіа також відзначили значну зміну у стандартах краси у США та у світі. Адже вперше в історії одразу п'ять корон різноманітних конкурсів краси належать дівчатам із темною шкірою: Міс США (Miss USA), Міс США-підліток (Miss Teen USA), Міс Америка (Miss America), Міс Всесвіт (Miss Universe) та Міс Світу (Miss World).

У залі були присутні батьки переможниці.

А так Міс Світу вітали представниці інших країн на конкурсі.

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