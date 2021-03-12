Місія США в ОБСЄ закликала Росію звільнити Еміра-Усеїна Куку та всіх інших українських політичних в'язнів

Місія США в ОБСЄ закликала Росію звільнити з тюрми кримськотатарського правозахисника Еміра-Усеїна Куку та всіх інших українських політичних в’язнів. Про це йдеться у заяві місії від 11 березня цього року.

“Крим - це Україна, і ми закликаємо Росію звільнити Еміра-Усеїн Куку, та всіх інших українських політв’язнів, яких вони утримують, а також припинити їхню окупацію Криму, вивести їхні війська та зброю зі Східної України”, - заявили американські представники в ОБСЄ на своїй Твітер-сторінці.

За словами Кортні Остріан, тимчасово повіреної у справах США при Місії США в ОБСЄ, Росія неправдиво прагне зобразити всіх кримських татар як терористів.

“Захисник прав людей Емір-Усеїн Куку - лише один із десятків активістів серед кримських татар, ув'язнених за звинуваченнями в тероризмі за їхнє нібито членство в ісламістській групі "Хізб ут-Тахрір”, - заявила Кортні Остріан.

Вироки росіян кримським татарам вона назвала “завуальованою розправою за мирну опозиційну діяльність до російської окупації Криму”.

“Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи її територіальні води. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу Росії анексувати Крим”, - додала вона.

Також у п'ятницю посолка США до ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала Росію звільнити понад 100 українських політичних в'язнів, яких вона утримує.

Кримського активіста Куку заарештували у лютому 2016 року, його звинуватили у причетності до групи "Хізб ут-Тахрір", яку Росія вважає терористичною. Україна ж вважає діяльність цієї організації законною.

22 грудня 2018 Генасамблея ООН ухвалила резолюцію стосовно ситуації з правами людини в анексованому Росією Криму, в якій фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Еміра-Усеїна Куку визнали політичним в’язнем.

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