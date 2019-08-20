"Чудова ідея". Ілон Маск не проти змагань за першість у побудові бази на Місяці

Колишній конгресмен США і спікер Палати представників США Н'ют Гінгріч пропонує призначити винагороду у 2 мільярди доларів тому, хто першим побудує базу на Місяці.

План Гінгріча підтримали і інші впливові діячі, які скептично ставляться до спроможностей американського космічного агентства НАСА. Першим про план повідомило видання Politico.

Вартість винагороди набагато менше, ніж 50 мільярдів доларів, які, за оцінками, знадобляться НАСА для освоєння Місяця з залученням великих авіабудівельників США, включаючи компанії Boeing та Lockheed Martin.

Прибічники плану намагаються переконати президента США Дональда Трампа, що саме цей план дозволить виконати поставлену президентом мету створення постійної присутності на Місяці до 2024 року, повідомляє видання.

Автори плану сподіваються, що приватні компанії, такі як SpaceX Ілона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса а також Boeing та Lockheed Martin будуть змагатись за винагороду.

"Чудова ідея", -відреагував на повідомлення про план Ілон Маск у понеділок.

Грошовий приз можуть поділити на 1 мільярд для компанії, яка першою створить "простору, зручну базу для людей" на Місяці і мільярд компанії, яка зможе успішно підтримувати базу, повідомляє Ars Technica.

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