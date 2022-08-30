Місія МАГАТЕ вже в Києві. Їх впізнали у готелі журналісти СNN  

Команда з 14 експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Києва, щоб далі відправитись на Запорізьку АЕС. Про це повідомляє видання СNN.



Журналісти CNN побачили представників місії МАГАТЕ у готелі в українській столиці вранці у вівторок.



Наразі підтвердження про прибуття місії до Києва немає ні від української влади, ні від МАГАТЕ.

29 серпня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що місія агентства вже прямує до Запорізької АЕС. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями.

У МЗС України зауважили, що місія сфокусується на трьох завданнях – фізичному захисті, ядерній безпеці та гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Лідери країн "Групи Семи" виступили із заявою, що місія МАГАТЕ має отримати повний доступ до всіх необхідних об'єктів на Запорізькій атомній електростанції, а візит має відбутись з повагою до суверенітету України.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція у Європі. Російські війська захопили станцію та місто-супутник ЗАЕС – м.Енергодар – у березні 2022 року. Відтоді Київ та Москва неодноразово звинувачували один одного в обстрілах території поряд з АЕС.

В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

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