Місія МАГАТЕ прямує на ЗАЕС. Візит має  відбутися з повагою до суверенітету України, заявляють в G7

"Група Семи" виступила із заявою на підтримку місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, в якій підкреслила, що експерти повинні отримати повний доступ до всіх необхідних об'єктів, а візит має відбутись таким чином, який поважатиме суверенітет України.

"Команда МАГАТЕ повинна отримати повний доступ до атомних об'єктів України вчасно, безпечно і без перешкод і напряму, без втручань, спілкуватись з українським персоналом, відповідальним за управління цими об'єктами, які повинні мати змогу виконувати свої обов'язки без погроз та тиску, а також повинна мати змогу отримувати відповідну інформацію щодо всіх потрібних технічних елементів ядерної безпеки на об'єктах. Безпека осіб, які втілюють ці заходи, має бути забезпечена, щоб зміцнити ядерну безпеку та захист в Україні", - заявили 29 вересня директори Групи G7 з питань нерозповсюдження ядерної зброї.

Експерти МАГАТЕ вже прямують на АЕС. Про це в понеділок повідомив директор агенції Рафаель Маріано Гроссі. Гроссі очолює місію, яка прибуде на АЕС пізніше цього тижня.

"Ми мусимо захистити безпеку найбільшого атомного об'єкта України та Європи", - додав Гроссі у соцмережевому дописі.

Американський Інститут вивчення війни вважає, що Росія намагалась застосувати тактику Ірану, щоб затримати прибуття місії МАГАТЕ на АЕС. До такої тактики, вказують аналітики, входить маніпулювання громадянством інспекторів, щоб поставити під сумнів "справедливість" такої місії.

Як писав New York Times, до групи інспекторів, крім Гроссі, який є аргентинцем, входять ще 13 інших експертів. До складу місії входять експерти з дружніх до України Польщі та Литви, а також з Сербії та Китаю, які прагнуть підтримувати дружні стосунки з Москвою, пише NYT.

Решта членів походять з Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії, тобто країн, які, за словами газети, здебільшого стояли осторонь війни в Україні або тримали відкритими канали комунікації з Кремлем.

«Ні Сполучені Штати, ні Велика Британія, ні країни, які Росія презирливо вважає несправедливо упередженими через їхню сильну підтримку України, не представлені», – пишуть у суботу, 27 серпня кореспонденти NYT, які ознайомилися зі списком МАГАТЕ.

В своїй заяві в понеділок "Група семи" повторила заклик до Росії вивести війська зі станції, припинити кібернапади на українські ядерні об'єкти.

"Російська Федерація повинна негайно вивести вої війська за міжнародно визнані кордони України і поважати українську територію та суверенітет", - йдеться в заяві.

G7 також заявили - електроенергія ЗАЕС належить Україні. Відповідну позицію висловлював раніше і генеральний секретар ООН.

"Ми підтверджуємо, що Запорізька атомна електростанція а також електроенергія, яку та виробляє, по праву належить Україні, - мовиться в заяві, - і будь-які спроби Росії відключити станцію від української енергомережі неприйнятні. Ми підкреслюємо - Запоріська АЕС не повинна використовуватись для війскових дій, або збереження військових матеріалів".