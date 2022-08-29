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- Голос Америки
Місія МАГАТЕ прямує на ЗАЕС. Візит має відбутися з повагою до суверенітету України, заявляють в G7
"Група Семи" виступила із заявою на підтримку місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, в якій підкреслила, що експерти повинні отримати повний доступ до всіх необхідних об'єктів, а візит має відбутись таким чином, який поважатиме суверенітет України.
"Команда МАГАТЕ повинна отримати повний доступ до атомних об'єктів України вчасно, безпечно і без перешкод і напряму, без втручань, спілкуватись з українським персоналом, відповідальним за управління цими об'єктами, які повинні мати змогу виконувати свої обов'язки без погроз та тиску, а також повинна мати змогу отримувати відповідну інформацію щодо всіх потрібних технічних елементів ядерної безпеки на об'єктах. Безпека осіб, які втілюють ці заходи, має бути забезпечена, щоб зміцнити ядерну безпеку та захист в Україні", - заявили 29 вересня директори Групи G7 з питань нерозповсюдження ядерної зброї.
Експерти МАГАТЕ вже прямують на АЕС. Про це в понеділок повідомив директор агенції Рафаель Маріано Гроссі. Гроссі очолює місію, яка прибуде на АЕС пізніше цього тижня.
"Ми мусимо захистити безпеку найбільшого атомного об'єкта України та Європи", - додав Гроссі у соцмережевому дописі.
Американський Інститут вивчення війни вважає, що Росія намагалась застосувати тактику Ірану, щоб затримати прибуття місії МАГАТЕ на АЕС. До такої тактики, вказують аналітики, входить маніпулювання громадянством інспекторів, щоб поставити під сумнів "справедливість" такої місії.
Як писав New York Times, до групи інспекторів, крім Гроссі, який є аргентинцем, входять ще 13 інших експертів. До складу місії входять експерти з дружніх до України Польщі та Литви, а також з Сербії та Китаю, які прагнуть підтримувати дружні стосунки з Москвою, пише NYT.
Решта членів походять з Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії, тобто країн, які, за словами газети, здебільшого стояли осторонь війни в Україні або тримали відкритими канали комунікації з Кремлем.
«Ні Сполучені Штати, ні Велика Британія, ні країни, які Росія презирливо вважає несправедливо упередженими через їхню сильну підтримку України, не представлені», – пишуть у суботу, 27 серпня кореспонденти NYT, які ознайомилися зі списком МАГАТЕ.
В своїй заяві в понеділок "Група семи" повторила заклик до Росії вивести війська зі станції, припинити кібернапади на українські ядерні об'єкти.
"Російська Федерація повинна негайно вивести вої війська за міжнародно визнані кордони України і поважати українську територію та суверенітет", - йдеться в заяві.
G7 також заявили - електроенергія ЗАЕС належить Україні. Відповідну позицію висловлював раніше і генеральний секретар ООН.
"Ми підтверджуємо, що Запорізька атомна електростанція а також електроенергія, яку та виробляє, по праву належить Україні, - мовиться в заяві, - і будь-які спроби Росії відключити станцію від української енергомережі неприйнятні. Ми підкреслюємо - Запоріська АЕС не повинна використовуватись для війскових дій, або збереження військових матеріалів".
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Тренування українських солдатів та заборону російських туристів обговорюють міністри ЄС у Празі
З 29 до 31 серпня у Празі міністри оборони й міністри закордонних справ двадцяти семи країн Європейського Союзу обговорюватимуть додаткові кроки для підтримки України і нові санкції щодо Росії.
Низка країн ЄС мають свої програми навчання українських військових. Наприклад Франція та Німеччина у себе навчали українців використовувати надані українській армії самохідні гаубиці CAESAR і PzH 2000.
Велика Британія окремо започаткувала цього літа на своїй території велику програму навчання українських новобранців, залучивши інструкторів з інших країн.
Нам треба бути більш вибірковими. Але я не підтримую заборону видачі віз всім росіянам.Жозеп Борель
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Борель заявив про потребу загальноєвропейської програми підготовки українських військових.
Після початку відкритого вторгнення Росії в Україну ЄС вдався до небувалих кроків, виділивши з бюджету організації сотні мільйонів євро на закупівлю зброї для української армії.
З поміж країн ЄС лише Угорщина відкрито заявила, що не братиме участі у військовій допомозі Україні, а зосереджується лише на гуманітарній.
Візи для російських туристів
Пропозиція заборонити видачу туристичних віз ЄС російським громадянам, яка вже викликала тривалі суперечки у Європі, буде провідною на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі у вівторок.
Чехія, яка зараз виконує обов'язки почергового головування в ЄС, стала на бік переважно північно-східних країн, які виступили за те, щоб заборонити російським туристам в’їздити в Європу.
Зараз припускають, що міністри можуть погодилися на компромісний крок - скасувати угоду ЄС з Росією про полегшення візового режиму.
«Російських туристів не має бути у Європі… Їхня країна здійснює геноцид», - сказав минулого тижня журналістам міністр закордонних справ Литви Ґабріеліус Ландсбергіс.
Естонія в односторонньому порядку скасувала свої візи для росіян, а Фінляндія, Латвія та інші повідомили про обмеження.
Країни Балтії, що межують з Росією, стали транзитним шляхом для росіян в ЄС після того, як російські авіакомпанії втратили право літати в Європу та Північну Америку.
Важливим маршрутом на для росіян на захід став також авіатранзит через треті країни зокрема через Туреччину, яка не долучилися до міжнародних санкцій щодо Росії.
Гучно у Європі лунають доводи, що санкції повинні стосуватися російської владної еліти і конкретних осіб причетних до війни, а не всіх без вибору росіян.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що російська війна в Україні це «війна Путіна», а не російського народу.
Жозеп Борель в інтерв’ю австрійському телеканалу у неділю заявив, що він також проти загальної заборони на візи для росіян, але визнав, що візові правила треба змінити.
«Я вважаю, що нам треба переглянути те, як деякі росіяни отримують візи. Олігархи безумовно не повинні. Нам треба бути більш вибірковими. Але я не підтримую заборону видачі віз всім росіянам», - сказав Борель.
За повну заборону для подорожування всім росіянам раніше виступив український президент Володимир Зеленський, викликавши гучне невдоволення у Москві.
- Голос Америки
Договір про нерозповсюдження ядерної зброї залишається сильним попри обструкціонізм Росії
Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (Nuclear Non-Proliferation Treaty, або NPT) залишається сильним попри обструкціонізм Росії, йдеться в заяві Державного департаменту від США 28 серпня.
Заява з’явилася після того, як Москва заблокувала ухвалення остаточного документу перегляду пакту ООН, який тривав місяць. У Кремлі поскаржилися на «відверто політичний характер» тексту через згадку про Запорізьку АЕС.
«Росія зробила це для того, щоб заблокувати мову, яка просто визнає серйозний радіологічний ризик на ЗАЕС в Україні, чого саме і мала адресувати конференція. Неприйняття Росією такої мови перед обличчям переважаючого міжнародного консенсусу підкреслює необхідність для Сполучених Штатів та інших країн продовжувати закликати Росію припинити військові дії навколо ЗАЕС ат повернути контроль над станцією Україні», - йдеться в заяві відомства.
«Попри цинічний обструкціонізм Росі, той факт, що США та інші сторони змогли підтримати фінальний текст документу, говорить про ключову роль Договору у попередженні розповсюдження ядерної зброї та недопущення ядерної війни», - заявив Держдепартамент.
У заблокованому Москвою документі про ДНЯЗ містилася критика російської окупації Запорізької атомної електростанції.
У проекті заяви чотири рази згадується ЗАЕС і висловлюється «серйозна стурбованість військовими діями» поблизу станції. Документ також критикував нездатність МАГАТЕ забезпечити там безпеку та запобігти можливим порушенням.
У Держдепартаменті заявили, що «неприйняття Російською Федерацією таких формулювань перед лицем міжнародного консенсусу більшості підкреслює необхідність для Сполучених Штатів та інших продовжувати спонукати Росію припинити свою військову діяльність поблизу (станції – ред.) та повернути контроль над станцією Україні».
Заступник речника Держдепу Ведант Пател додав, що США продовжуватимуть працювати з міжнародною спільнотою, щоб досягти миру та безпеки у світі без ядерної зброї.
«Дії Росії говорять лише про Росію. Очевидно, що решта сторін ДНЯЗ визнають роль Договору як ключової опорою міжнародного правjпорядку», - заявив Пател.
- Голос Америки
НАТО має посилити присутність в Арктиці через Росію та Китай – Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю виданню. Заявив, що Росія та Китай мають великі плани щодо полярного регіону, що може викликати посилення геополітичного напруження.
НАТО повинно зробити свою військову присутність в Арктиці одним з пріоритетів. Його коментарі пролунали на тлі занепокоєння заходу щодо збільшення військової активності Росії в регіоні після повномасштабного вторгнення в Україну.
Столтенберг заявив, що Арктика має велике стратегічне значення для НАТО. Він додав, що Альянс вже інвестував у розвідувальний літак, який зможе зібрати чітку інформацію того, що відбувається на півночі. Він також зазначив, що НАТО продовжить збільшувати свої зусилля у цьому напрямку.
Генсек сказав, що Росія знову відкрила свої бази в регіоні, побудовані у радянські часи, зберігає та випробовує таку зброю, як гіперзвукові ракети.
Він додав, що в регіоні зацікавлений і Китай.
У п’ятницю США заявили, що вперше призначать посла в Арктичному регіоні.
В Держдепі заявили, що США, згідно з планом, який має погодити Сенат, будуть просувати американські інтереси у співпраці із союзниками та партнерами в Арктиці.
- Голос Америки
Берлін надаватиме фінансову та військову підтримку Україні так довго, як це буде необхідно - Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, що війна Росії проти України може затягнутися на роки, та пообіцяла, що Берлін надаватиме фінансову та військову підтримку України так довго, як це буде необхідно. Про це очільниця зовнішньополітичного відомства заявила в інтерв’ю газеті Bild am Sonntag.
«Звичайно, я б хотіла, щоб вона скінчилась якомога скоро, але нажаль ми повинні припустити, що Україна продовжуватиме потребувати важке озброєння від своїх друзів наступного літа. Нажаль, російський уряд не полишив свою одержимість підкорити Україну та її народ», - сказала Бербок.
За підрахунками Кільського інституту Німеччина зараз є в п’ятірці країн - найбільших постачальників зброї Україні, хоча Німеччину в тому списку значно випереджають США, Польща, Велика Британія і Канада
Уряд Олафа Шольца зазнавав гострої критики за те, що вважали недостатньою підтримкою України з боку Німеччини - найбільшої і найбагатшої країни західної Європи.
Але європейські коментатори зауважують, що Шольц та його урядова Соціал Демократична партія, яку вважають традиційно прихильною до Москви, змінили риторику і виступає за гуманітарну й збройну допомогу Україні, відмовившись від пацифістських принципів вкорінених після Другої світової війни.
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