Міжнародна оцінка місцевих виборів у Грузії

Посольство Сполучених Штатів у Грузії висловлює жаль з приводу того, що проблеми, які були відзначені спостерігачами під час місцевих виборів 2 жовтня, не були виправлені під час другого туру 30 жовтня. Більше того, як заявляє дипмісія Сполучених Штатів, до і в ході другого раунду голосування зберіглася практика залякування, риторика ненависті, зловживання адмінресурсами, також продовжили надходити повідомлення про «підкуп голосів» та інші порушення. При цьому, як заявляють у Посольстві, політизовані ЗМІ ще більше посилили атмосферу поляризації. Згідно з оцінкою дипломатів, загалом порушення у передвиборчий період і в день виборів у Грузії «негативно позначилися на можливості громадян голосувати вільно».

У Посольстві зазначають, що на даному етапі проводиться вибірковий перерахунок голосів щонайменше на 140 виборчих дільницях та розглядаються сотні скарг.

«Цей етап є одночасно випробуванням та можливістю для Центральної виборчої комісії та судів, і для цих інститутів буде вкрай важливо виконати свої обов'язки прозоро та неупереджено. Ми закликаємо всі сторони використовувати наявні правові механізми та використовувати мирні засоби для вирішення спорів, пов'язаних із виборами. Демократія в Грузії не зміцниться, якщо вдаватися до насильства або шукати рішення поза законом», – йдеться у заяві диппредставництва США.

США поділяють оцінку ОБСЄ/БДІПЛ (“Бюро з демократичних інститутів прав людини”), згідно з якою вибори пройшли загалом спокійно та були добре організовані. Водночас, у Посольстві згодні з ОБСЄ і в тому, що повідомлення про порушення негативно вплинули на процес. Диппредставництво Сполучених Штатів закликає грузинську владу, з метою удосконалення наступних виборів, здійснити всі реформи, рекомендовані БДІПЛ, Венеціанською комісією та іншими міжнародними організаціями.

«Нещодавні вибори та глибоко суперечлива політична обстановка в Грузії демонструють необхідність термінового виконання ще більшої роботи. Сполучені Штати вірять у майбутнє Грузії як стабільної, процвітаючої демократії, яка поважає верховенство закону, права людини та основні свободи. Ми, як і раніше, готові допомогти Грузії у досягненні цих цілей», – сказано у заяві посольства США від 1 листопада.

Заяву у зв'язку з другим туром місцевих виборів зробив 31 жовтня посол ЄС Карл Харцель у координації із головами місій країн ЄС, акредитованих у Грузії. Дипломати назвали вибори 30 жовтня «втраченою можливістю», хоча наголосили й на тому, що процес голосування загалом був добре організований, а виборча кампанія була конкурентною.

«Після першого туру ми заявили, що недобросовісна практика, що спостерігається у зв'язку з ним, не повинна ставати нормою в Грузії. Ми шкодуємо, що ці вибори були втраченою можливістю щодо цього. Незважаючи на чіткі оцінки міжнародних спостерігачів, не було зроблено жодних істотних кроків для усунення основних недоліків. Навпаки, з'явилися нові вади, особливо щодо зловживання грузинськими політичними лідерами адміністративним ресурсом та агресивною риторикою, що посилило і без того глибоку політичну поляризацію», – вважають у місії ЄС.

У заяві йдеться: ЄС очікує, що керівництво Грузії докладе максимальних зусиль для здійснення важливих реформ, особливо в судовій системі, а також виконає «узгоджений порядок денний між ЄС та Грузією», який ґрунтується на цінностях демократії, повазі прав людини та верховенства закону.

У попередній оцінці другого туру грузинських місцевих виборів Місія БДІПЛ/ОБСЄ заявила, що вони були загалом добре організовані, але «безперервна поляризація та загострення негативної риторики», так само як і поширені твердження про тиск і залякування виборців, негативно позначилися на виборчому процесі .

Як заявив на прес-конференції в Тбілісі 31 жовтня голова місії спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ Альберт Йонссон, грузинське керівництво виконало не всі рекомендації щодо законодавчої бази, відповідно, за його словами, є необхідність проведення подальших реформ.

У зв'язку із заявами диппредставництв США та ЄС з приводу другого туру місцевих виборів коментар зробив глава грузинського МЗС Давид Залкаліані. Міністр сказав, що сприймає рекомендації США та ЄС як поради партнерів. Він приділив увагу тому, що в обох заявах йдеться про те, що вибори були добре організованими та конкурентними.

«Звичайно, свої недоліки є у всіх. Усі країни, включаючи ті, які мають більший досвід життя в демократичному середовищі, мають схожі проблеми… Після першого туру я розмовляв з директором місії ОБСЄ/БДІПЛ, який вказав саме на це. Вони нам радять врахувати зауваження та просуватися вперед для того, щоб під час наступних виборів передвиборне середовище було б досконалим», – резюмував міністр закордонних справ Грузії.

У другому турі місцевих виборів у Грузії у 19 муніципалітетах перемогу здобули кандидати в мери від правлячої партії «Грузинська мрія» і лише в одному – кандидат від опозиції, зокрема партії екс-президента Михайла Саакашвілі «Єдиний національний рух» («ЄНР») .

Опозиція говорить про фальсифікацію та відмовляється визнавати результати другого туру виборів. Опоненти влади мають намір проводити безстрокові акції протесту по всій країні. Як заявив голова партії «ЄНР» Ніка Мелія, «боротьба буде безкомпромісною». При цьому, кілька лідерів опозиції на знак протесту відмовилися від своїх депутатських мандатів.

Правляча «Грузинська мрія» у першому ж турі виборів до місцевих органів влади отримала більшість голосів у 44 муніципалітетах. При цьому за пропорційною системою правляча «Грузинська мрія» тоді отримала 46.74% голосів, партія екс-президента Михайла Саакашвілі — 30.68%, партія колишнього прем'єра від «Грузинської мрії» Георгія Гахарії «За Грузію» — 7.79%.

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