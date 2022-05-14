Актуально
- Голос Америки
Пентагон закликає Сенат прийняти законопроект про додаткову фінансову допомогу Україні наступного тижня
Якщо законопроект про додаткову фінансову допомогу Україні від США у розмірі близько 40 мільярдів доларів не буде прийнято до наступного четверга, 19 травня, це може вплинути на можливість США безперебійно надавати військову допомогу Україні. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні в п’ятницю.
19 травня – той день, коли ми дійсно, без додаткових повноважень, не зможемо більше надсилати нову допомогуРечник Пентагону Джон Кірбі
«19 травня – той день, коли ми дійсно, без додаткових повноважень, не зможемо більше надсилати нову допомогу», - заявив речник Пентагону. Джон Кірбі додає, що Пентагон хотів би отримати схвалення додаткових повноважень до третього тижня цього місяця, щоб забезпечити продовження безперебійних поставок військової допомоги Україні. «Ми закликаємо Сенат діяти якомога швидше»,- говорить Джон Кірбі.
Раніше цього тижня Міністр оборони США Ллойд Остін разом із Держсекретарем Ентоні Блінкеном, звернулись у листі до Сенату та Палати Представників, закликаючи надати допомогу до кінця наступного тижня, якщо США «хочуть щоб безпекова допомога продовжила надходити до України в нинішньому темпі».
Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконел разом із делегацією сенаторів-республіканців відвідав Україну. Про це стало відомо в суботу, 14 травня. Із делегацією зустрівся президент України Володимир Зеленський. Він подякував американцям за допомогу і назвав візит «потужним сигналом двопартійної підтримки України з боку Конгресу Сполучених Штатів, а також американського народу».
Нагадаємо, що у четвер 12-го травня, 2022-го, сенатор-республіканець із штату Кентуккі, Рендал Пол одноосібно заблокував пришвидшену процедуру розгляду нового пакету допомоги для України. Сенатор вніс проект поправки до законопроекту. Він пропонує створити посаду окремого інспектора, який би перевіряв виділення коштів в рамках цього пакету. Якщо Сенат ухвалить поправку Рендала Пола або внесе будь-які інші зміни, то законопроект повернеться в Палату представників для повторного голосування, а потім знову надійде до Сенату. Протягом цього тижня лідери демократів та республіканців у Сенаті неодноразово виступали із закликами провести голосування за прискореною процедурою.
Дивіться також: Час-Тайм. Коли чекати голосування за додаткові $40 млрд Україні?
Всі новини дня
У G7 кажуть, що військова допомога буде продовжуватись, а зміну кордонів України «ніколи не визнають»
Міністри закордонних справ країн «Групи семи» заявили, що продовжуватимуть військову допомогу Україні, «доки це буде необхідно», а також ніколи не визнають зміни кордонів України через військову агресію Росії.
«Ми будемо продовжувати нашу постійну військову та оборонну допомогу Україні, доки це буде необхідно. Ми підтверджуємо нашу вимогу, щоб Росія поклала кінець війні, яку вона почала.. Ми також продовжуємо закликати Білорусь припинити дозволяти агресію Росії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань… Ми закликаємо Росію припинити вогонь та негайно та беззастережно відкликати свої дії. війська з усієї території України в її міжнародно визнаних кордонах», – йдеться у заяві.
Глави МЗС також наголошують, що країни «Групи семи» ніколи не визнають кордони, які Росія намагалася змінити за допомогою військової агресії, і будуть підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України».
«Ми продовжуємо надавати Україні значну фінансову та економічну підтримку для зміцнення стійкості її економіки. Ми підтверджуємо наше зобов’язання підтримувати Україну, в тому числі у відбудові країни, і закликаємо всіх партнерів об’єднати наші зусилля, щоб забезпечити підтримку України у задоволенні її невідкладних гуманітарних та фінансових потреб, а також для того, щоб Україна відновила своє майбутнє», – додається в заяві.
G7 звернулись до Китаю і закликали до більшої ізоляції Росії
Війна Росії в Україні створил а "світову кризу". З такою заявою виступила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в суботу.
В Німеччині завершилась триденна зустріч міністрів країн "Групи семи". За результатами зустрічі, в якій також взяли участь міністри закордонних справ України та Молдови, посадовці виступли із низкою заяв, зокрема на підтримку України, закликали до більшої економічної та політичної ізоляції Росії а також наголосили на важливості координації з подолання енергетичної та продовольчої криз в світі, які викликала війна.
"Агресивна війна Росії викликала одні з найбільш суворих криз в сфері продовольства та енергетики за сучасну історію, що тепер становить загрозу для вразливого населення у світі", - йдеться в заяві G7.
"Ми рішуче налаштовані пришвидшити і координувати багатосторонню відповідь задля збереження продовольчої безпеки, - мовиться в заяві, повідомляє АР, - і ми підтримуємо наших найбільш вразливих партнерів".
Бербок також заявила журналістам про важливість забезпечення логістики для поставок зерна з України. 50 мільйонів людей в Африці та на Близькому Сході зіткнуться з голодом в наступні місяці, якщо не розв'язати питання поставок, заявила посадовиця.
Країни підтвердили намір продовжувати економічний тиск на Росію і закликали Китай не допомагати Росії обходити санкції, і "не маніпулювати інформацією, не вести дезінформацію і іншим чином не легітимізувати російську воєнну агресію проти України".
Як повідомляв Голос Америки, Європейська Комісія минулого тижня запропонувала створення так званих «Ліній солідарності», щоб допомогти Україні відновити масштабний експорт сільськогосподарських товарів призупинений внаслідок вторгнення Росії.
Американський інститут вивчення війни: Росія залишає позиції навколо Харкова
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що Росія, скоріш за все, вирішила забрати свої сили і залишити позиції навколо Харкова. Про це йдеться в останньому оновленні на сторінці організації.
«Таким чином, видається, Україна виграла битву за Харків. Українські війська перешкодили російським військам оточити, не кажучи вже про захоплення Харкова, а потім вигнали їх з міста, як це робили з російськими військами, які намагалися захопити Київ», - йдеться у висновках дослідження Інституту вивчення війни. Аналітики організації наголошують, що російські війська продовжують просуватись за напрямком Ізюм-Донецьк, втім, вони не досягли значного прогресу.
Українські війська перешкодили російським військам оточити, не кажучи вже про захоплення Харкова, а потім вигнали їх з міста, як це робили з російськими військами, які намагалися захопити КиївІнститут вивчення війни
Голова військової розвідки України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що війна проти Росії досягне переломного моменту до середини серпня і закінчиться до кінця року.
Росії вдалось встановити проросійське місцеве командування тільки в тимчасово окупованому Херсоні, це свідчить про те що «російське вторгнення не змогло досягнути прогресу у виконанні своїх політичних цілей в Україні». Відповідну заяву зробили у суботу в Міністерстві оборони Великої Британії.
«Встановлена Росією військово-цивільна адміністрація Херсона заявила, що вона запросить в Росії включити Херсонську область у склад Росії. В первісні плани російського вторгенння, скоріш за все, входить використання підроблених референдумів, щоб включити більшість українських регіонів під довгостроковий вплив проросійської влади», - йдеться в останньому оновленні Міністерства оборони Великої Британії.
Міноборони Британії також наголошує, що у випадку проведення референдуму щодо приєднання Херсона до Росії, майже безсумнівно, Росія підробить результати на користь бажання Херсона залишити Україну. Також, Міноборони Британії припускає, що, скоріш за все, населення Херсона продовжить демонструвати опозицію російській окупації.
Нагадаємо, що 14 - 15 травня в Німеччині відбудеться неформальне засідання міністрів закордонних справ НАТО. У засіданні планує взяти участь і держсеркретар США Ентоні Блінкен, а 15 травня він планує обговорити питання торгівлі США та Європи на засіданні Ради з питань торгівлі та технологій США та ЄС в Парижі. Під час засідання міністрів НАТО, організованого Німеччиною, посадовці обговорять питання єдності союзників та партнерів у своїй відповіді на російську війну проти України. Союзники також планують затвердити нову стратегічну концепцію НАТО на наступні десять років, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.
Дивіться також: Час-Тайм. Коли чекати голосування за додаткові $40 млрд Україні?
Що буде далі із законопроектом про додаткову фінансову допомогу Україні від США?
"Я присягав Конституції США, а не будь-якій іншій іноземної державі. Ми не можемо врятувати Україну, прирікаючи економіку США".Ренд Пол, сенатор штату Кентуккі від Республіканської партії.
Сенатор вніс проект поправки до законопроекту. Він пропонує створити посаду окремого інспектора, який би перевіряв виділення коштів в рамках цього пакету.
"Я присягав Конституції США, а не будь-якій іншій іноземній державі. Ми не можемо врятувати Україну, прирікаючи економіку США. Тому, я вношу зміни до законопроекту, щоб створити посаду спеціального інспектора. Такий інспектор перевіряв витрати в Афганістані і провів чудову роботу!" - заявив Рендал Пол під час засідань Сенату 12 травня.
Якщо Сенат ухвалить поправку Рендала Пола або внесе будь-які інші зміни, то законопроект повернеться в Палату представників для повторного голосування, а потім знову надійде до Сенату.
"Процедура затягнеться іще приблизно на тиждень. Саме стільки часу потрібно, щоб щось переробити, навіть якщо ми матимемо 85 або 90 голосів".Кріс Кунс, сенатор штату Делавер, від Демократичної партії.
Водночас, якщо лідери Сенату не погодяться на вимоги Пола або будь-яких інших сенаторів, це може означати "голосування за закриття"(англ. cloture votes). Що затягне процедуру щонайменше іще на тиждень.
У 1917 році у відповідь на тиск президента Вудро Вільсона та кризу Першої світової війни Сенат прийняв нове правило, яке встановило процедуру, відому як "закриття". Це дозволяє Сенату завершувати дебати двома третинами голосів (67 із 100).
Протягом цього тижня лідери демократів та республіканців у Сенаті неодноразово виступали із закликами провести голосування за прискореною процедурою.
Для цього 100 сенаторів повинні були погодитись із текстом документа, який проголосували в Палаті представників, не вносячи додаткових правок. У такому випадку, Сенат міг розпочати голосування вже на цьому тижні і якщо документ зібрав би більшість в Сенаті то одразу потрапив би на підпис до президента, Джо Байдена.
"Наразі, Сенат не має 100-відсоткової співпраці 100-та сенаторів. Для того, щоб провести такий законопроект, потрібно більше тижня. Отже, якщо усі 100 членів Сенату не погодяться з процесом, а також із суттю законопроекту, це може зайняти більший період часу", - пояснив процедуру журналістці Голосу Америки, Бен Кардін, сенатор від Демократичної партії.
Інший сенатор-демократ Кріс Кунс, також підтвердив Голосу Америки, що тепер на прийняття законопроекту потрібен щонайменше тиждень.
"Якби у нас була одностайна згода, ми могли б проголосувати законопроект вже сьогодні, і швидко надіслати допомогу Україні. Виходячи із того, що ми маємо сьогодні, цілком імовірно, що один або два члени Республіканської партії, заперечуватимуть щодо слухань сьогодні. У такому випадку, процедура затягнеться іще приблизно, на тиждень. Саме стільки часу потрібно, щоб щось переробити, навіть якщо ми матимемо 85 або 90 голосів", - пояснює сенатор-демократ, Кріс Кунс.
"Затримка на тиждень буде шкодити обороні України".Кріс Кунс, сенатор штату Делавер, від демократичної партії.
Процедурно будь-хто із 100-та сенаторів може заперечити проти швидкого погодження, незважаючи на широку двопартійну підтримку.
"Щоб зробити це за простою процедурою, обидві партії повинні діяти швидко та рішуче. Це питання, безумовно, має бути двопартійним. Я закликаю моїх колег-республіканців не блокувати цей закон, а працювати з нами, щоб він якнайшвидше пройшов через нашу палату, - заявив лідер більшості демократів у Сенаті Чак Шумер під час слухань у Сенаті 12 травня і додав, - у кожного може бути власна думка. Але якщо у кожного тут буде власна думка, у нас нічого не вийде. Ми повинні об’єднати сили над законопроектом, який має широку двопартійну підтримку в Палаті представників і в Сенаті".
"Пакет вже включає у себе мільйони доларів для підтримки додаткових заходів нагляду. Зокрема додаткове фінансування для вже існуючих інспекторів".Джен Псакі, прес-секретарка Білого дому.
Проголосувати за законопроект вже зараз закликав і лідер меншості у Сенаті республіканець Мітч МакКоннелл.
"Допомога Україні не є прикладом простої філантропії. Це безпосередньо впливає на національну безпеку та життєво важливі інтереси Америки. Якщо Україні не вдасться відбити російську агресію, немає сумнівів, що загроза Америці та європейській безпеці лише зростатиме…закликаю моїх колег по Сенату з обох сторін допомогти нам прийняти цей терміновий законопроект про фінансування, вже сьогодні!" - переконував Мітч МакКоннелл.
Попри те, що у четвер законопроект так і не погодили за швидкою процедурою, його прийняття є лише питанням часу. Документ має широку двопартійну підтримку в обох палатах. Однак, "потреба є нагальною", наголошують в адміністрації президента США.
"Я майже вичерпав ресурси, надані мені двопартійною більшістю в Конгресі для підтримки українських бійців. Ця допомога була надзвичайно важливою для успіху України на полі бою. Ми не можемо допустити, щоб наші поставки допомоги припинились, поки ми очікуємо подальших дій Конгресу. Відсьогодні, у нас залишається приблизно 10 днів до критичного терміну", - йдеться у заяві Білого Дому, оприлюдненій 9 травня.
Речник Пентагону Джон Кірбі також наголосив, що попередня фінансова допомога для України завершиться до 19 травня. Про це він сказав під час брифінгу 13 травня.
"19 травня – це день, коли ми дійсно, без додаткових повноважень, не матимемо можливості надсилати нову допомогу", – сказав журналістам Кірбі.
Наголошує на терміновості й сенатор Демократичної партії від штату Делавер, Кріс Кунс.
"Затримка на тиждень буде шкодити обороні України. Президент Байден та усі лідери Конгресу наголосили, що це терміново, і нам потрібно швидко рухатись вперед. На жаль, існує невелика кількість сенаторів, які не дозволяють, щоб будь-що рухалось швидко і вони можуть уповільнити цей процес", - уточнив журналістам Кунс. Кріс Кунс, сенатор штату Делавер, від демократичної партії.
Також, Кунс зазначив, що пакет фінансової допомоги для України не потребує призначнення додаткового інспектора, якого вимагає Рендал Пол.
"Для кожного відділу, через який проходять кошти, вже існує генеральний інспектор. Рендал Пол намагається призначити спеціального, додаткового інспектора. Я не бачу, як це змінить результат, окрім загального сповільнення процедури. І це те, що мій колега робив вже неодноразово", - сказав сенатор від Демократичної партії.
Прес-секретарка Білого дому Джен Псакі також зазначила під час брифінгу в четвер, що законопроект вже включає фінансування на існуючих інспекторів, а також інші заходи нагляду.
"Пакет вже включає у себе мільйони доларів для підтримки додаткових заходів нагляду. Зокрема додаткове фінансування для вже існуючих інспекторів. Тож, ми закликаємо усіх сенаторів якнайшвидше ухвалити законопроект у тому вигляді в якому він є. На нашу думку, заходи які у ньому вже прописані, є достатніми", - зауважила Псакі.
Нагадаємо, що 40.1 млрд. дол мають стати вже другим пакетом фінансової допомоги Україні, яку має виділити Конгрес після початку повномасштабної війни РФ, 24-го лютого, 2022-го р. Раніше у березні, Конгрес погодив для України 13,6 млрд. доларів.
Дивіться також: Курс Фінляндії на НАТО – що це означатиме для безпеки Європи та для України.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum