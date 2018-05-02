Поки Путін не обере мир, США надалі підвищуватимуть для нього ціну агресії в Україні - Мітчелл у Києві

США подвоюють допомогу Україні на кібербезпеку – з п‘яти до десяти мільйонів.

Про це заявив, спілкуючись у Києві з пресою, помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл. Він також підкреслив, що надані Україні «Джавеліни» мають бути використані для оборони. І переказав новину із зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі: новопризначений держсекретар США Майк Помпео – «за» членство України в НАТО.

«Я щойно повернувся із зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі, і на цій зустрічі держсекретар США Майк Помпео висловив міцну підтримку політики відкритих дверей НАТО, зокрема й зусиль України з євроатлантичної інтеграції».

А на запитання, чи варто Україні чекати сигналу на саміті НАТО влітку цього року, відповів:

«Ми зараз працюємо над цим питанням. Ми ведемо переговори з союзниками, щоб скоординувати, в якій саме формі на саміті висловити підтримку Україні. Я можу тільки сказати, що і США, і союзники залишаються прихильниками політики відкритих дверей до НАТО, зокрема, й щодо України».

Коментуючи, як рухаються переговори щодо мирного врегулювання на Донбасі, Мітчелл заявив:

«Ми зробили значні зусилля під проводом посла Курта Волкера, щоб розширити для Росії шанси мирного врегулювання в Україні. Ми чітко заявили, що це не внутрішній конфлікт, це війна, і це триваючий акт агресії з боку Росії.

Ми зацікавлені знайти рішення, яке стало б реальною миротворчою місією ООН і принесло б мир на Донбас. Ми НЕ зацікавлені, щоб це був просто фіговий листок, яким Росія прикриє свою агресію. Двері відкриті, вибір за Путіним.

І поки він не обере мир, Сполучені Штати й далі будуть підвищувати для нього ціну цієї агресії», - заявив помічник державного секретаря Весс Мітчелл у розмові з кореспондентами в Києві.

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