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США

Помічник держсекретаря США цими днями перебуватиме в Україні

  • Голос Америки
Президент Петро Порошенко і Весс Мітчелл. 2017р.

Весс Мітчелл здійснюватиме візит до Києва від 1-го -3-го травня

Помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл у вівторок має прибути до Києва.

Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

«Помічник держсекретаря 1-3 травня перебуватиме в Києві, де проведе низку зустрічей, щоб підкреслити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України і важливість проведення в країні економічних та антикорупційних реформ», - йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства.

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