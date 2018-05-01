Помічник держсекретаря США цими днями перебуватиме в Україні

Весс Мітчелл здійснюватиме візит до Києва від 1-го -3-го травня

Помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл у вівторок має прибути до Києва.

Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

«Помічник держсекретаря 1-3 травня перебуватиме в Києві, де проведе низку зустрічей, щоб підкреслити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України і важливість проведення в країні економічних та антикорупційних реформ», - йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства.

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