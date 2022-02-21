Активісти із різних штатів приїхали в столицю США, щоб долучитись до мітингу на підтримку України. Відео

За словами організаторів, було дві причини зібратись - вшанувати пам’ять “Небесної Сотні” та усіх загиблих протягом 8-ми років російської агресії. А також, - показати солідарність з Україною та підтримати її незалежність і територіальну цілісність.
За словами організаторів, було дві причини зібратись - вшанувати пам’ять “Небесної Сотні” та усіх загиблих протягом 8-ми років російської агресії. А також, - показати солідарність з Україною та підтримати її незалежність і територіальну цілісність.
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