США і Європа починають нові санкції проти Росії, очікуючи гіршого

США, Велика Британія та Європейський Союз заявили, що у відповідь на визнання Росією районів Донецької та Луганської областей незалежними республіками Захід готує негайні санкції.

Особливу тривогу викликало рішення президента Володимира Путіна одразу ж послати російські війська через міжнародно визнаний український кордон для підтримки так званих ДНР/ЛНР.

Це лише перший удар британськими економічними санкціями проти Росії, бо я побоююсь, що ми очікуємо подальшої нераціональної поведінки.

Раніше США і Європа грозили Москві «небувалими» санкціями у відповідь на вторгнення в Україну, але наразі західні уряди подають ознаки можливого поетапного впровадження санкцій, остерігаючись, що рішення Путіна 21 лютого - це лише початок подальших силових Росії проти України.

«Президент Путін виголосив промову, яка чітко створює привід для вторгнення», - сказала представниця США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд після засідання Ради Безпеки в той же день.

Коментатори зауважують, що останні заяви Путіна показують його бажання зруйнувати Україну, але офіційні представники кажуть, що будуть і далі шукати можливість дипломатичних рішень.

«Ми очікували цього кроку від Росії і готові негайно відповісти», - сказала у понеділок речниця Білого дому Джен Псакі.

Вона сказала, що президент Джо Байден підпише розпорядження про заборону нових інвестицій, торгівлі та фінансування у тих районах.

Інший офіційний представник сказав, що Білий дім у вівторок оголосить подальші заходи у відповідь на, «очевидні порушення міжнародних законів і українського суверенітету й територіальної цілісності, а також взятих Росією міжнародних зобов'язань».

Керівники Європейського Союзу Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн у спільній заяві 21 лютого проголосили: «Цей крок є відвертим порушенням міжнародного закону, а також Мінських домовленостей. Союз відповість санкціями проти тих, хто причетний до цього нелегального акту».

«Велика Британія вже визначила санкції проти причетних до порушення територіальної цілісності України і ті заходи наберуть чинності завтра», - цитує британський уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона у розмові увечері у понеділок з президентом України Володимиром Зеленським.

Британські урядовці висловили готовність далі надавати Україні зброю для підвищення здатності українців оборонятися.

«Я повинен наголосити, що це лише перший удар британськими економічними санкціями проти Росії, бо я побоююсь, що ми очікуємо від Росії подальшої нераціональної поведінки», - оголосив Борис Джонсон зранку у вівторок 22 лютого.