США заморозили мільярди доларів призначені на міжнародну допомогу

Критики наказу твердять, що він завадить агенціям США розподілити від 2 до 4 мільярдів доларів

Уряд США наказав двом федеральним агенціям заморозити мільярди доларів, які були раніше виділені Конгресом США для міжнародної допомоги. Відповідний наказ діятиме до завершення процедури розгляду, який проводить Служба управління та бюджету США.

Служба наказала Державному департаменту та Агенції США з міжнародного розвитку відзвітувати про "незалучені ресурси" за статтями про міжнародну допомогу та припинити використовувати кошти, які досі не розписали на конкретні цілі.

Служба управління та бюджету США визначила 10 ділянок, яких торкнеться замороження коштів, включно з міжнародними проектами щодо охорони здоров'я, ініціативами, які стосуються наркотиків та миротворчої діяльності, та сприяння розвитку.

Оборонний бюджет США більший ніж будь-коли, але наша національна безпека не може покладатись лише на сильне військо

Водночас критики наказу твердять, що він завадить агенціям США розподілити від 2 до 4 мільярдів доларів. Перегляду з боку Служби управління та бюджету підлягають кошти з 2018-го та 2019-го фіскальних років. Агенції США втрачають кошти не використані до 30-го вересня фіскального року.

Рішення уряду Трампа розкритикувала сенаторка-демократка Елізабет Воррен, яка претендує на номінацію від Демократичної партії на виборах президента США 2020-го року.

"Оборонний бюджет США більший ніж будь-коли, але наша національна безпека не може покладатись лише на сильне військо. Тож чому Трамп намагається заблокувати мільярди доларів призначені для дипломатичних зусиль Державного департаменту, програм розвитку та охорони здоров'я на глобальному рівні?", - твітує Воррен.

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