Кількість іноземних студентів у США знову зростає

Після значного падіння минулого року, кількість іноземців в американських університетах знову зростає. Цієї осені кількість іноземних студентів збільшилась на 4%, поріврняно з минулим роком, а кількість іноземних студентів- першокурсників зросла на 68%. Такі дані містяться в опитуванні проведеному Інститутом міжнародної освіти США на замовлення Державного департаменту США. Опитування охопило більше 680 вищих навчальних закладів країни.

Минулого року, через обмеження, введені з огляду на пандемію, кількість іноземних студентів зменшилась на 15% а студентів-першокурсників - на 46%, порівняно з 2019 навчальним роком.

Результати опитування опубліковані до Тижня міжнародної освіти, який проходить у США з 15 по 19 листопада.

Ця ініціатива, проведена спільно Державним департаментом США та Міністерством освіти США, відзначає програми міжнародного обміну в освітній сфері і просуває ініціативи, які знайомлять американців із світовим надбанням і долучають майбутніх лідерів до участі в програмах освітніх обмінів, йдеться на сайті Держдепу США.

Цього тижня посольство США в Україні проведе низку заходів, присвячених навчанню за кордоном, повідомило відомство у соцмережах.

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