Слова президента США Трампа про необхідність повернення Росії до складу "Великої сімки" призводять до зменшення лідерства Америки у світі. Про це заявив сенатор-республіканець Джон Маккейн.

У п'ятницю президент США виступ за повернення Росії до складу "Великої сімки", мотивуваши це необхідністю "керувати світом". При цьому президент США заявив, що він є кошмаром для Росії і заявив, що його дії на посаді президента найкраще свідчать про його ставлення до Москви.

Слова президента у США викликали зливу критичних зауважень, а політичні противники президента поспішили назвати їх свідченням особливого ставлення Трампа до Росії. Як відомо у США триває розслідування спеціального прокурора Мюллера з приводу втручання Москви у політичні процеси у США та буцімто змови штабу Трампа та уряду Росії у ході виборів президента.

Це антитеза так званого "реалізму, заснованого на принципах" і однозначно веде до зменшення лідерства США у світі

"Володимир Путін з власної волі зробив Росію недостойною членства у "Великій вісімці", коли вдерся до України та анексував Крим. З того часу він не зробив нічого, що змінило би цей дуже очевидний факт. Щодня, очолювані Росією сепаратисти, вбивають українців на Донбасі. Щодня сили Путіна допомагають Асаду вирізати сирійців. Щодня за допомогою вбивств, кібернападів та ворожого впливу, Росія здіснює напад на демократичні інститути в цілому світі", - заявив Маккейн, який очолює Сенатський комітет з питань збройних сил.

Сенатор-республіканець також відзначив, що президент ставиться до супротивників США з повагою, а до союзників - із презирством.

"Це антитеза так званого "реалізму, заснованого на принципах" і однозначно веде до зменшення лідерства США у світі", - відзначив Маккейн.

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