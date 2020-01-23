Міністр фінансів США порадив Ґреті Тунберг вчити економіку

Міністр фінансів США Стівен Мнучин критично відгукнувся про 17-річну екоактивістку Ґрету Тунберг, порадивши їй, перед тим, як читати лекції світовим лідерам, повчити основи економіки у коледжі.

Відповідаючи під час Всесвітнього економічного форуму на питання про те, чи варто Америці дослухатися до закликів Тунберг і відмовитись від викопного палива, Мнучин відповів: "Вона – головний економіст? Хто вона така? Я заплутався". Мнучин додав, що ремарка була жартом.

"Після того, як вона вивчить економіку у коледжі, вона може повернутись і нам пояснити", - зауважив американський міністр фінансів.

Мнучин назвав питання охорони навколишнього середовища "складними", навівши приклад електромобілів, які вважаються менш шкідливими для природи, однак батареї, які використовують електромобілі, мають негативний вплив на екологію.

Тунберг, яка є одним з провідників руху проти зміни клімату, під час свого виступу у вівторок закликала лідерів негайно відмовитись від застосування викопного палива.

"Цікаво, що ви скажете своїм дітям про причину вашого провалу і того, що перед ними постав кліматичний хаос, який ви свідомо спричинили?" – заявила Тунберг.

Питання зміни клімату є одним із центральних на цьогорічному Всесвітньому економічному форумі. Організатори форуму, що відбувається у звейцарському Давосі, закликали бізнес-учасників заходу пообіцяти до 2050 року зменшити викиди двоокису вуглецю до нуля.

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