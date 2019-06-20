Мобільні додатки допомагають знайти непродані продукти та зменшити кількість відходів

У Берліні стають популярними телефонні додатки, які допомагають знаходити їжу з місцевих ресторанів, готелів і пекарень у кінці дня за зниженою ціною. Їхніми користувачами є представники руху екологічно свідомих людей, кількість яких зростає.

Хоча незрозуміло, наскільки великий вплив мають такі зусилля в кінцевому рахунку на скорочення викидів, вони відображають, як зростають екологічні проблеми і формують поведінку споживачів і підприємств.

Одним із найпопулярніших європейських телефонних додатків є програма Too Good To Go. Цей додаток є частиною все більшої кількості послуг, що використовують технології для зменшення харчових відходів.

Активісти побудували онлайн-спільноти, щоб розділяти їжу з сусідами, перш ніж викинути її. Стартапи об'єдналися з супермаркетами для створення додатків, які сповіщають споживачів про зниження цін на продукти, що закінчуються. Навіть німецький уряд запустив телефонний додаток, що пропонує рецепти кухарів-знаменитостей, створених спеціально для зайвих продуктів, які часто відкидають.

У середньому кожен німець викидає більше 55 кілограмів їжі на рік, за інформацією уряду. Це приблизно 11 мільйонів тонн їжі щорічно, що створює шість мільйонів тонн викидів двоокису вуглецю, які сприяють глобальному потепленню. У всьому світі близько третини всієї їжі потрапляє у сміття.

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