Рівень смертності від самогубств і передозування у США досяг найвищого рівня в історії

Рівень смертності від самогубств, передозування наркотиками та алкоголем у США досяг найвищого рівня в історії, згідно зі звітом приватної фундації у Вашингтоні Commonwealth Fund, оприлюдненим у середу. Це є національною кризою, говориться у висновках.

У звіті проаналізували дані у всіх 50 американських штатах. Найвищий рівень смертності від передозування наркотиками – у Західній Вірджинії, що пов’язано з опіоїдною кризою.

Рівень смертності з названих вище причин помітно зріс за останнє десятиліття, а від передозування наркотиками – подвоївся між 2005 і 2017 роками. Піком зростання був 2017 рік – найвищий рівень в історії країни, йдеться в звіті.

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