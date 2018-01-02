Моґеріні ігнорує агресію Росії? - обурився празький активіст

"Федеріка Моґеріні назвала 12 пріоритетів на 2018 рік. Нуль згадок про Росію, яка провадить єдину наявну війну в Європі. Чому голова з дипломатії та безпеки ЄС це ігнорує? Більше 10 000 загиблих українців не достатньо?", - обурився Якуб Янда з празького аналітичного центру Європейських цінностей.

В своєму новорічному повідомленні, високий представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Федеріка Моґеріні зазначає: "Це був складний рік, однак, як і в інших, в 2017 були гарні моменти і події, яких ми досягли, доклавши багато зусиль, енергії та завдяки командній роботі.

В перший день нового року, я хотіла би перерахувати дванадцять речей, які я беру з собою до нового року з року, який щойно завершився. Дванадцять особливих моментів мого 2017", - йдеться в заяві.

Серед важливих досягнень Моґеріні наголосила на лібералізації візового режиму з Україною.

Вона згадала про проведення саміту в Брюсселі з шістьма східноєвропейськими партнерами – Україною, Грузією, Молдовою, Вірменією, Азербайджаном та Білоруссю.

Серед цих подій, Моґеріні відзначила роботу з більшого об’єднання ЄС, зусилля в Африці, на Балканах, в Ірану, а також стосовно Єрусалиму.

Однак, про російську агресію в Україні не йшлося.

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