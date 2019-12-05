Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

SpaceX доставить генетично модифікованих "могутніх мишей" у космос

  • Голос Америки
Ракета SpaceX Falcon

Показати коментарі

Ракета SpaceX відправить на Міжнародну космічну станцію генетично модифікованих мишей в рамках наукового проекту, що досліджуватиме втрату м'язів та кісток в умовах низької сили тяжіння.

Запуск відбудеться в четвер 5 грудня з космодрому в Маямі, Флорида, США. Капсулу з дослідницькими матеріалами, включаючи мишей, буде доставлено ракетою компанії Ілона Маска SpaceX Falcon до МКС. Швартовка з МКС відбудеться у неділю. Раніше запуск планувалось на 4 грудня, але його було перенесено через потужні вітри.

Мишей, яких буде доправлено до МКС, часто називають "могутніми". Їх було генетично модифіковано, щоб прискорити відновлення м'язів. Це дослідження проводить біомедична Лабораторія Джексона в американському штаті Мейн. Дослідження може допомогти долати дегенерацію м'язів у людей. Також саме дегенерація м'язів у астронавтів є однією з важливих перешкод здійснення більш дальніх польотів у Сонячній системі.

Серед іншого устаткування, що буде доставлено до МКС – прилади для дослідження теорій гравітації, геолокації покладів енергоресурсів, дослідження поведінки вогню в космосі а також для дослідження хвороб серця. Загальна вага вантажу капсули – 2600 кілограмів.

Дивіться також: ​Цікаві факти про традицію прикрашання Білого дому до Різдва. Відео

Цікаві факти про традицію прикрашання Білого дому до Різдва. Відео
Embed
Цікаві факти про традицію прикрашання Білого дому до Різдва. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:40 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG