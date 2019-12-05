SpaceX доставить генетично модифікованих "могутніх мишей" у космос

Ракета SpaceX відправить на Міжнародну космічну станцію генетично модифікованих мишей в рамках наукового проекту, що досліджуватиме втрату м'язів та кісток в умовах низької сили тяжіння.

Запуск відбудеться в четвер 5 грудня з космодрому в Маямі, Флорида, США. Капсулу з дослідницькими матеріалами, включаючи мишей, буде доставлено ракетою компанії Ілона Маска SpaceX Falcon до МКС. Швартовка з МКС відбудеться у неділю. Раніше запуск планувалось на 4 грудня, але його було перенесено через потужні вітри.

Мишей, яких буде доправлено до МКС, часто називають "могутніми". Їх було генетично модифіковано, щоб прискорити відновлення м'язів. Це дослідження проводить біомедична Лабораторія Джексона в американському штаті Мейн. Дослідження може допомогти долати дегенерацію м'язів у людей. Також саме дегенерація м'язів у астронавтів є однією з важливих перешкод здійснення більш дальніх польотів у Сонячній системі.

Серед іншого устаткування, що буде доставлено до МКС – прилади для дослідження теорій гравітації, геолокації покладів енергоресурсів, дослідження поведінки вогню в космосі а також для дослідження хвороб серця. Загальна вага вантажу капсули – 2600 кілограмів.

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