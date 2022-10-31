Молдова висилає дипломата РФ після падіння там російської ракети, Норвегія підвищує готовність армії

Молдова оголосила персоною нон грата представника російського посольства в Кишиневі, повідомили в МЗС країни. Особу у заяві не вказано, але відомство заявляє, що російському послу було повідомлено, що "ракетні обстріли сусідньої країни продовжують збільшувати ризики безпеки", а громадяни Молдови "все більше відчувають на собі руйнівні наслідки війни" Росії в Україні.

У Кишиневі наголосили, що "атаки на українську енергетичну інфраструктуру також створюють зростаючі загрози енергетичній безпеці Молдови". Раніше 31 жовтня Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що у Молдові біля кордону з Україною в районі населеного пункту Наславча впала збита російська ракета, збита українською зенітною системою, постраждалих немає.

Днями видання The Washington Post повідомило, що ФСБ Росії працює над поваленням прозахідного уряду Молдови. Про це свідчать конфіденційні матеріали, видобуті українською розвідкою, з якими ознайомилась газета. Зростання цін на газ, що постачає "Газпром", є проблемою для уряду президентки Майї Санду, і за протестами в Кишиневі через зростання цін на газ, за даними газети, стоїть лідер опозиційної партії Молдови Ілан Шор, який зараз перебуває в вигнання в Ізраїлі. Шор наприкінці літа заявляв про готовність вирушити до Москви з метою домовитися про взаємовигідний контракт на газ для республіки.

Тим часом, 31 жовтня прем'єр-міністр Норвегії повідомив про переведення армії країни на підвищений рівень бойової готовності з вівторка в межах посилення заходів безпеки у відповідь на війну в Україні.

Зараз Норвегія є найбільшим експортером природного газу до Європейського Союзу, на яку припадає близько чверті всього імпорту ЄС після падіння поставок з Росії.

"Це найсерйозніша безпекова ситуація за кілька десятиліть", - сказав Стьоре. - "Немає ознак того, що Росія розширює свою війну на інші країни, але зростання напруженості робить нас більш уразливими до загроз, розвідувальних операцій і кампаній впливу".

Міністр оборони Бйорн Арільд Грам заявив, що збройні сили витрачатимуть менше часу на навчання та більше на виконання оперативних обов’язків, а Home Guard, сили швидкої мобілізації, відіграватимуть більш активну роль.

Очільник збройних сил США генерал Ейрік Крістофферсен заявив, що американські військово-повітряні сили припинили тренування із використанням своїх винищувачів F35, вважаючи за краще залишити їх у Норвегії. "Ми очікуємо, що така ситуація триватиме принаймні один рік", - сказав він.

Норвегія вперше використала своїх військовиків для охорони морських платформ і наземних об’єктів після витоків на трубопроводі Nord Stream 26 вересня та отримала підтримку від ВМС Великої Британії, Франції та Німеччини.

Тим часом, нині у Росії повідомили про те, що посла Нідерландів у Росії Хіллеса Арно Бесхоор Плуха викликали в МЗС і висловили йому протест через начебто спробу завербувати російського військового аташе при посольстві РФ у Гаазі. Про це повідомляє прес-служба відомства, пише Радіо Свобода. Російське МЗС також заявило, що в таких інцидентах беруть участь влада і правоохоронні органи Нідерландів. МЗС Нідерландів цю інформацію ще не прокоментувало.

У статті використано матеріали Reuters