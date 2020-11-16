Майя Санду здобула 92% голосів громадян Молдови за кордоном, перемігши Ігоря Додона на президентських виборах

Центральна виборча комісія у Молдові у понеділок 16 листопада повідомила, що згідно попередніми даними про підрахунок усіх бюлетенів використаних під час другого туру голосування на президентських виборах наступним керівником країни буде Майя Санду, яка набрала 57,75% голосів у порівнянні з чинним президентом Ігорем Додоном, який отримав 42,25%.

Санду під час виборчої кампанії наголошувала на боротьбі з корупцією та на зближенні з Європейським Союзом, а президент Додон підкреслював важливість відносин з Росією і обіцяв досягти мирного врегулювання з Придністров’ям - регіоном, що на початку 1990-х років проголосив незалежність від Молдови.

Російський президент Володимир Путін виявляв підтримку Додону, і голова російської служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін минулого місяця окремо звинуватив США в приготуваннях масових протестів у Молдові з метою усунення проросійського лідера.

«Почав ранок з гарної телефонної розмови з Маєю Санду. Привітав її з перемогою на виборах Президента Молдови... З нетерпінням очікую на візит колеги до Києва».

Молдова, яка міститься між Україною та Румунією, має населення близько 3,5 мільйона (з урахуванням мешканців Придністров’я), але економічні проблеми призвели до того, що близько третини громадян виїхали працювати за кордон.

З 262103 громадяни Молдови, які голосували минулої неділі за кордоном, 92,94% віддали перевагу Майї Санду, а Ігорю Додону лише 7,06%.

Найбільше виборчих дільниць для голосування молдовських громадян за кордоном було облаштовано в Італії - 30, в Росії - 17, у США - 12 і в Румунії - 12, у Франції - 8, у Великій Британії - 7, у Німеччині - 6, в Іспанії, Канаді і в Ірландії - по 4 в кожній.

Перед новим президентом Молдови постане важке завдання виведення країни з економічної кризи, поглибленої пандемією COVID-19.

48-річна Майя Санду, яка коротко очолювала уряд і колись працювала економістом Світового банку, заявляла, що зможе заручитися фінансовою підтримкою ЄС.

Передбачають, що Санду домагатиметься дострокових парламентських виборів, щоб зміцнити свої позиції у парламенті, де зараз переважає Соціалістична партія, яка підтримувала Додона.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок поширив у Twitter привітання Майї Санду:

«Почав ранок з гарної телефонної розмови з Маєю Санду. Привітав її з перемогою на виборах Президента Молдови. Упевнений у подальшому зміцненні відносин між Україною та Молдовою і європейській інтеграції наших народів . З нетерпінням очікую на візит колеги до Києва».

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