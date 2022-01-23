До молитви за мир у середу через ситуацію в Україні закликав Папа Римський 

Папа Римський Франциск закликає світ у середу помолитись за мир, через напругу в Україні.

“Із занепокоєнням стежу за зростанням напруги, яка загрожує завдати нового удару для миру в Україні та поставити під сумнів безпеку Європейського континенту. Тому я пропоную, щоб наступна середа, 26 січня, стала Днем молитви за мир”, - заявив Понтифік на своїй Твітер-сторінці в неділю.

Під час Різдвяних свят Папа Франциск також молився за Україну, він закликав не допустити поширення конфлікту в Україні та висловив сподівання, що політикам вдасться налагодити діалог щодо мирного врегулювання.