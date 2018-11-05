Одразу 3 помилки на монеті на честь саміту Трампа і Путіна, але Білий дім тут ні при чому

На сайті "Офіційного подарункового магазину Білого дому" продається пам'ятна монета на вшанування Гельсінського саміту президентів США та Росії.

Онлайн коментатори звернули увагу на одразу кілька помилок у російських словах викарбуваних на монеті.

Замість "Хельсинский саммит" на монеті - "Хельпинский саммит", там де мало бути "дипломатическая история" бачимо "ддипломатическая история", а замість "новая эра" викарбувано "новое эра".

Втім, як відзначає стаття на сайті TalkingPointsMemo, онлайн магазин у якому продається монета не має жодного стосунку ні до Білого дому, ні до уряду США.

У вересні журналіст видання The New York Times Кеннет Фогель продемонстрував у Twitter пам'ятну монету до саміту Трампа та Путіна у Гельсінкі виготовлену власне Агенцією з комунікацій Білого дому.

Ось вона:

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