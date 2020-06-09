Пам’ятники у Європі хитаються через протести у США

Під час масових демонстрацій у Великій Британії, викликаних антирасистськими протестами у США, у Брістолі повалили пам’ятник багатому работорговцю з 17 сторіччя.

У нашій країні - демократія. Якщо ви хочете змінити вигляд міста, то можете висуватися на виборах, або голосувати...

Мер Брістоля, одного з найбільших міст Англії, сказав, що “не відчуває втрати” після того, як демонстранти у неділю 7 червня повалили бронзову статую Едварда Колсона і скинули її у воду в міському порту.

Але уряд у Лондоні назвав це злочинним вандалізмом, а прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що з расизм - це реальна проблема і з нею треба боротися, але, не порушуючи законів.

Джонсон також наголосив на дотриманні правил карантину для стримання коронавірусу.

“Я не підтримую і не потураю тим, хто порушує закон, або нападає на поліцію, чи оскверняє публічні пам’ятники”, - сказав він.

“У нашій країні - демократія. Якщо ви хочете змінити вигляд міста, то можете висуватися на виборах, або голосувати за того, хто це зробить”, - наголосив прем’єр-міністр.

Повалена статуя у Брістолі вшановувала Роберта Колсона, члена заснованої 1660 року Королівської африканської компанії, що зокрема транспортувала рабів з Африки в Америку.

Едвард Колсон, який помер 1721 року, заповів свої багатства на доброчинність, і в Брістолі на його честь були названі вулиці та будівлі.

Повалення брістольської статуї активізувало дискусії про роль інших постатей з британської історії у суперечливих процесах і подіях.

Під час нещодавніх демонстрацій у Лондоні на підніжжі пам’ятника Вінстону Черчиллю, прем’єр-міністру часів Другої Світової війни, з’явився напис “був расистом”.

У Бельгії також з новою силою спалахнули дебати про колонізаторське минуле і роль країни в експлуатації Африканського континенту.

Об'єктами протестів стали зокрема пам’ятники королю Леопольду Другому, що правив з 1865 до 1909 року.

Леопольд Другий був особисто причетний до колонізації Конго і дій в тій частині Африки, які на думку деяких дослідників призвели до жорстокої експлуатації і смерті мільйонів людей.

Частина людей у Бельгії вважає, що пам’ятники королю, які є майже у кожному місті країни треба демонтувати.

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