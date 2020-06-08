Лідери Демократичної партії на майже 9 хвилин стали на коліно, вшановуючи Джорджа Флойда

У понеділок провідні законодавці демократи протягом майже 9 хвилин схилялись на одне коліно, вшановуючи пам'ять Джорджа Флойда, чорношкірного чоловіка, чия загибель після затримання поліцією у США стала поштовхом до масових протестів у країні з вимогами поліційної реформи та подолання системного расизму поліції. Протести також супрводжувались погромами, вандалізмом у США. Їх частиною є заклики до відставки президента США Трампа.

Ви бачите, як довго коліно перебувало на його шиї

У вшануванні брали участь: спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер та інші демократи. Законодавці мали африканські шарфи. Минулого тижня подібним чином пам'ять Флойда вшанували демократи у Сенаті США.

"Ви бачите, як довго коліно перебувало на його шиї", - заявила з приводу акції Ненсі Пелосі.

Під час затримання Флойда поліцейський тривалий час давив йому не шию коліном, коли чоловік лежав на землі. Флойд повторював, що не може дихати.

Радикальні Ліві Демократи хочуть позбавити фінансування та відмовитись від нашої поліції. Вибачте, як хочу закону і порядку!

У понеділок демократи також представили свій пакет пропозицій щодо реформ поліції. У США поширюються заклики до розпуск та позбавлення фінансування поліції. Під цим гаслами маються на увазі реформа полції та спрямування коштів на соціальні програми для молоді, громад меншин та ін.

Як повідомляється, пропозиції демократів не ідуть на зустріч закликам протестувальників позбавити поліцію фінансування та ін. Пропозиції включають механізми притягнення поліцейських до відповідальності за умисні порушення, пропонують посилити нагляд за правоохоронцями, створити національну базу даних щодо порушень з боку правоохоронців та ін.

Президент США Дональд Трамп у понеділок виступив проти гасел протестувальників щодо розформування, позбавлення фінансування поліції.

"Цього року ми побачили найнижчий рівень злочинності у писаній історії нашої країни, і тепер Радикальні Ліві Демократи хочуть позбавити фінансування та відмовитись від нашої поліції. Вибачте, як хочу закону і порядку!", - твітував президент США у понеділок.

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