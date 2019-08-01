Лобісти Зеленського у США, яких нібито не було, відзвітували про витрати на підняття його іміджу

Компанія отримала за свої послуги гонорар $60,000 та відшкодування витрат $9,371.80

Вечеря на $1,900, екскурсія до Білого дому, листи, дзвінки, зустрічі – лобісти Зеленського та «Слуги Народу» відзвітували про виконані роботи у Вашингтоні у квітні - травні 2019. Контракт був офіційно закритий 21-го травня 2019, робота за ним - виконана, послуги – оплачені. Команда Зеленського твердила, що нікого не наймала.

Лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, яку вона виконала на користь Володимира Зеленського у Вашингтоні у період між 3 квітня і 21 травня 2019р. Відповідно до документів, поданих у Міністерство Юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар $60,000 та відшкодування витрат $9,371.80.

Послуги надавалися між першим та другим туром президентських виборів в Україні. Тоді команда Володимира Зеленського категорично заперечувала існування такого контракту.

Як виявилося, контракт таки існував. Угоду за реєстраційним номером 6661 підписали 3 квітня у квітні 2019 року. У додатках А і В вказано сторони контракту: Signal Group Consulting, LLC та «Володимир Зеленський – Слуга Народу, за посередництва Маркуса Коена». Маркус Коен вказав свою адресу так: Київ, Велика Васильківська, 72 Торговельний центр «Олімпійський», 2 поверх. Мета угоди: підняти «імідж» Володимира Зеленського – Слуги Народу.

Пункт 3, угоди свідчить: Маркус Коен має законні повноваження діяти від імені Володимира Зеленського – Слуги Народу.

21 травня 2019 контракт офіційно був закритий.

Ось список консультантів, які були залучені до цього контракту:

Виконавчий віце-президент компанії Signal Group Consulting Джон Проктер, у відповідь на запит Української служби «Голосу Америки», наголосив, що робота компанії на Володимира Зеленського та партію «Слуга Народу» вже завершена, а інформація про неї наведена у звіті поданому до Мін’юсту США.

«Голос Америки» звернувся за коментарем до інших учасників цього контракту.

«Фірма не має додаткової інформації», - повідомив виконавчий віце-президент компанії Signal Group Consulting Проктер у відповідь на електронний лист.

Що ж робили лобісти у Вашингтоні для Володимира Зеленського?

У пункті 11 звіту говориться:

Signal Group Consulting, LLC надала послуги від імені іноземного клієнта Володимир Зеленський – Слуга Народу, через Маркуса Коена. Діяльність включала – організацію програми громадських зв’язків та зв’язків з урядом, представлення іноземного клієнта американським медіа, організацію медіа інтерв’ю, зустрічей з представниками мозкових центрів та експертами, надання стратегічних консультацій стосовно медіа США та урядових відносин.

Починаючи з 3 квітня, лобісти контактували з офісами конгресменів, сенаторів, Державним Департаментом, мозковими центрами

Судячи з опису послуг, Вашингтон відвідувала делегація представників Володимира Зеленського. Ані її склад ані дати візиту прямо не вказані. За даними джерел «Радіо Свобода» в передвиборчому штабі кандидата, компанія Signal Group організовувала зустрічі для голови штабу і лідера партії «Слуга народу» Івана Баканова та економічного радника Олега Дубини. «Голос Америки» не зміг незалежно підтвердити чи спростувати цю інформацію.

В додатку до звіту детально описуються все, що робила Signal Group, для Володимира Зеленського. Починаючи з 3 квітня, лобісти контактували з офісами конгресменів, сенаторів, Державним Департаментом, мозковими центрами тощо. Предметом листів та дзвінків були домовленості про зустрічі. З деякими, як Конкресвумен Марсі Каптур, контактували багато разів, зокрема, для надання «додаткової інформації про візит Зеленського і представників його партії».

Судячи з активностей, українська делегація прибула у Вашингтон 16 квітня або днем раніше. Signal Group повідомляє про проведені зустрічі: Інститут Катона, Державний Департамент, CSIS, Центр Карнегі, офіс когресмена Брендона Бойла, колишній сенатор Норм Колман, Рада з Національної Безпеки.

Повідомляється про «зустріч/екскурсію» у Білому Домі 17-го квітня. (Того ж дня на офіційній Фейсбук сторінці Команди Зеленського опубліковано заперечення про їхній зв’язок з лобістами).

Також Signal Group контактувала з медіа організаціями CNN та Washington Post, але повідомлень про інтерв’ю немає.

Цікавий також додаток про витрати, які мали американські лобісти обслуговуючи контракт з Володимиром Зеленським. Зокрема 16 квітня вони звітують про вечерю в одному з Вашингтонських ресторанів на суму $1,912.90 та чималі витрати на таксі та лімузин. Останнім рядком, консультанти не полінувалися включити витрати на горнятко кави у готелі Sofitel на $7,60.

Загалом, за організацію дводенного візиту української делегації у Вашингтон і консультативні послуги у квітні – травні 2019 року, Signal Group отримала від Маркуса Коена оплату за свою роботу плюс відшкодування витрат на загальну суму $69,371,80.

Те, що іноземні політики наймають консультантів для кращої навігації вашингтонськими коридорами - є звичною і законною справою. Але без відповіді лишаються запитання походження грошей та категоричне заперечення Команди Зеленського факту роботи з лобістами у США.

Те, що іноземні політики наймають консультантів для кращої навігації вашингтонськими коридорами - є звичною і законною справою

«Голос Америки» звернувся до Офісу Президента України з проханням уточнити свою заяву. В Офісі Президента України відмовились коментувати.

Запитання, які ми поставили:

- Чи наймав Володимир Зеленський, прямо чи опосередковано, Signal Group Consulting для PR та організації зустрічей у США делегації з України?

- Хто брав участь у делегації і яка була мета візиту у США?

- Хто оплачував контракт?

Зважаючи на те, що Офіс Президента України декларує свою відкритість, яка «відрізняє їх від старих політичних еліт» ми сподіваємося почути відповіді на ці запитання.

У квітні, коментуючи повідомлення про залучення лобістів у США, «Команда Зеленського» не лише заперечила залучення «лобістських компаній або агентств», але і наголошувала, що на відміну від представників старих політичних сил не веде «підкилимових домовленостей».

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