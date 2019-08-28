Продаж "Мотор Січі" Китаю шкодить національним інтересам та оборонному ринку України - американські екперти

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон під час візиту до Києва застеріг керівництво України від співпраці з Китаєм у галузях, які стосуються національної безпеки. Зокрема, в інтерв’ю "Радіо Свобода" він наголосив, що продаж компанії "Мотор Січі" - це питання, яке є важливим як для України, так і для США, Європи та інших країн.

Якщо США хочуть завадити переходу приватної компанії «Мотор Січ» у руки китайців, вони повинні зробити українській стороні конкретні пропозиції, підкріплені конкретними грошима, каже експерт дослідницького центру Atlantic Council Андерс Аслунд:

Якщо США хочуть її купити, вони мають бути готовими запропонувати гроші. Компанія виставлена на продаж за мізерну ціну 100 мільйонів доларів. Якщо США зацікавлені в ній, вони повинні заплатити ці гроші

«Компанія «Мотор Січ», можливо, найкраща компанія з виробництва військової техніки в Україні. Вона спеціалізується на виробництві двигунів для гелікоптерів та літаків, так що це дуже цінна компанія. Це приватна компанія, яка продавала більшість своїх двигунів Росії. Втім, останні п’ять років Мотор січ не може продавати свою продукцію Росії через українські санкції, введені проти ворога. Компанія опинилась у поганому фінансовому стані. ЇЇ власнику 80 років. Він побудував цю кампанію, приватизував її, розвинув, а тепер хоче її продати. Ї хто може бути покупцями? Якщо США хочуть її купити, вони мають бути готовими запропонувати гроші. Компанія виставлена на продаж за мізерну ціну 100 мільйонів доларів. Якщо США зацікавлені в ній, вони повинні заплатити ці гроші».

Втім, для того, щоб конкурувати з Китаєм на ринку капіталовкладень, США мають реформувати власні інвестиційні структури наголошує старший директор Центру Пенн-Байдена Майк Карпентер:

«Нажаль, ми не маємо інфраструктури, щоб конкурувати з Китаєм, і це величезна систематична проблема, яку мають Сполучені Штати з точки зору можливості пропонувати стратегічні інвестиції та купувати виробництва.

Ми зараз в процесі реструктуризації ОПІКу – урядового агентства, яке відповідає за американські приватні інвестиції за кордоном - щоб зробити його більш гнучким, щоб мати можливість інвестувати у такі стратегічні підприємства як «Мотор Січ»

​Я чув, що є ряд американських компаній, які зацікавлені у «Мотор Січі» через її високі технології через, її аерокосмічні потужності.

Водночас, для того, щоб привабити західних інвесторів «Мотор Січ» також має провести ряд структурних змін, наголошує експерт "Центру міжнародного приватного підприємництва" Ерік Гонц:

«У менеджменту є вибір. Реформувати бізнес, зробити його більш прозорим та зайти на великі оборонні ринки у Західній Європі та США. Чи вступити у партнерство з непрозорою китайською компанією, яка хоче купити 41 відсоток акцій. Можливості партнерства із Західною Європою та США продовжують існувати, вони зацікавлені в цих технологіях. «Мотор Січ» має гарну репутацію з точки зору технологій та інтелектуальної власності».

Мати конкретну пропозицію від китайських інвесторів на столі, звичайно, спокусливо, втім китайці переслідують виключно власні стратегічні інтереси, каже Ерік Гонц:

«На мою думку, було чимало випадків, коли американські компанії співпрацювали з китайцями, засновували спільні підприємства, і в результаті втрачали інтелектуальну власність, ноу хау китайським конкурентам. Україна сьогодні є лідером у цій технологічній ніші, тому ця угода Мотор Січі з китайцями може зашкодити українському ринку в цілому».

Крім того, ця угода суперечить національним інтересам України, говорять експерти.

«Коли ми маємо справу з компанією, яка використовує подвійні технології – цивільного та військового призначення – держава має інтерес у захисті інтелектуальної власності та національної безпеки», - зауважує Гонц.

«Україна прагне інтеграції на Захід, інтеграції з НАТО, тому вона зацікавлена у тому, щоб її постачальні мережі були більш інтегровані з західними партнерами», - зазначає Карпентер.

Наразі справа про продаж Мотор Січі китайській компанії «Beijing Skyrizon Aviation» перебуває на розгляді Антимонопольного комітету України.

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