Російський стендап-комік Денис Чужой на своїй сторінці в Твіттері написав гіркий жарт про протести в Білорусі: як ніби діти з сусіднього класу вирішили наваляти гопнику, який вже всіх дістав, а ми чекаємо, що наш після дев'ятого класу піде.

У цьому комедійному порівнянні - різниця в тому, як реагують на багаторічні образи почуття власної гідності білоруси і росіяни.

В який момент мова, на якій влада розмовляє з суспільством, стає образливою і неприйнятною?

І ось тепер цей “народець”, до якого так зневажливо звертався вождь, раптом відкинув суфікс покірності і вийшов на вулиці як народ.

Олександр Лукашенко опанував вербальне мистецтво так званої "нової щирості" давно.

Про народ він говорив: "Що ви з ними панькаєтеся?" "Навіщо вам валюта? В Єгипет захотілося? "

А ще - дорікав білорусів за нахабство, панікерство, крадіжку, покупку дорогих машин і прагнення нажитися за рахунок держави.

Але своєрідним символом цього “новощирого” словника стало слово "народець", яке часто згадують саме в ці дні. Воно стало популярним ще сім років тому: тоді, у вересні 2013 року, Лукашенко розповідав, як "народець побіг в обмінники" і поклав на людей провину за валютну кризу.

І ось тепер цей “народець”, до якого так зневажливо звертався вождь, раптом відкинув суфікс покірності і вийшов на вулиці як народ. Виявилося, що беззмінний президент за 26 років так і не зрозумів до кінця свого "народу".

Приниження, знецінення, прямі образи - все це було в промови Лукашенка і раніше, але зараз, під час протестів, посилилося. Наприклад, протестуючих він назвав вівцями: "Ми відфіксували дзвінки з-за кордону. З Польщі, Великобританії та Чехії були дзвінки, управляли нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять, і ними починають вже управляти ".

Ще одна характеристика протестуючих - "безробітні з кримінальним минулим" - образила дуже багатьох білорусів, як і слова про те, що на мітинги ходять наркомани і п'яниці.

До такого звернення давно звикли і росіяни. Це росіянам президент говорив, що мітингувальники мають білі стрічки, схожі на презервативи. Це росіянам говорили, що держава не просила їх народжувати і що можна прожити на одних “макарошках”. Це росіян, що виходили на сміттєві бунти, називали “шелупонь”. Це росіянам говорили, що вони скотобаза, якщо живуть в хрущовках, обзивали активістів "козлами" і "екскрементами", а незадоволеним станом доріг і тротуарів говорили: "Я тебе зараз в рило хлопну".

Російські чиновники вже давно спілкуються з народом як з народцем - в режимі постійних образ. Але в Росії відкинути зневажливий суфікс поки не поспішають. Точка кипіння, після якої погодитися з тим, що ти “шелупонь” і скотобаза, вже неможливо, поки не настала.

Зате це сталося в Мінську.

“А хто там йде по болотах і лісах

Величезним таким натовпом?” - питав білоруський поет Янка Купала.

“Білоруси.

А що вони несуть на худих плечах,

Що підняли вони на худих руках?

Свою кривду.

А чого ж тепер захотілося їм,

Пригнобленим століття, їм, сліпим і глухим?

Людьми зватися.”

Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

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