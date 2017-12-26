Brexit може стати моделлю для України, - МЗС Німеччини

Британія домовилась з ЄС про початок переговорів, що окреслять її майбутні відносини з Євросоюзом на основі більш тісної інтеграції, ніж з третіми країнами, з огляду на те, що країна була членом ЄС.

Такий рівень інтеграції з ЄС може стати моделлю побудови відносин ЄС з країнами, які хочуть наблизитись до блоку, але ще не готові до нього приєднатись, як, наприклад, Україна та Туреччина. Про це в інтерв’ю німецькій газеті Funke заявив Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабрієль, повідомляє Reuters.

"Не можу собі уявити, щоб Туреччина, або Україна вступили до ЄС протягом найближчих років, - зазначив він. - Якщо у нас буде продумана угода з Великобританією, яка врегулює відносини з Європою після Brexit – це може стати моделлю для інших країн – України і Туреччини".

Бажання України мати більш тісні зв’язки з ЄС стало однією з рушійних сил перетворень 2014 року, які призвели до відставки проросійського президента, зазначає видання.

Туреччина, яка є кандидатом на вступ до ЄС вже багато років, має митний союз з ЄС, в рамках якого торгівля більшістю товарів відбувається без сплати мита.

За умови змін в політичному середовищі в Туреччині, де тисячі осіб, включаючи громадян Німеччини було заарештовано за підозрою в сприянні організації спроби перевороту 2016 року, країні можливо буде запропонувати "більш тісний митний союз", - переконаний Ґабрієль.

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