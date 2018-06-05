Як колишня харків’янка стала 'законодавцем моди' для собак. Відео

Америка завжди приваблювала і продовжує приваблювати до себе людей з усіх куточків світу можливостями реалізувати свій потенціал. Героїня нашої наступної історія, Яна Сиркін іммігрувала до Сполучених Штатів із Харкова ще за Радянських часів. Тут завдяки таланту та збігу обставин вона не лише добилася успіху у совій професії, а й стала законодавцем моди у світі одягу для собак. Ось вже два десятиліття Яна одягає чотирилапих улюбленців Голлівудських зірок. Про історію її успіху – Юрій Мамон та Олексій Осика.