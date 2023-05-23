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- Голос Америки
Саманта Пауер: Можливості “Дії” для багатьох американців можуть звучати як фантастика
Український народ не тільки бореться за захист майбутнього демократії, але і стабільно працює роками, щоб “принести демократію в майбутнє” та має “приголомшливі результати” у цьому. Так адміністраторка Агентства міжнародного розвитку США Саманта Пауер оцінила роботу Єдиного порталу державних послуг «Дія», виступаючи під час спільного заходу USAID та Міністерства цифрової трансформації України у Вашингтоні, США у вівторок.
Саманта Пауер сказала також, що для американців частина можливостей “Дії” “звучатимуть як фантастика”.
“Уявіть, що майже все, що вам потрібно від вашого уряду, ви можете отримати простими кліками у телефоні чи браузері. Хочете отримати доступ до свого паспорта для перетину кордону? Ви хочете подати заявку на дозвіл на будівництво? Ви хочете зареєструвати нову дитину чи новий бізнес? Усе це можна зробити в Дії”, – озвучила Пауер.
За інформацією USAID, мобільним додатком “Дія” створеним у партнерстві зі США, розробники готові поділитися досвідом з країнами по всьому світу. USAID допомагає Україні поінформувати інші країни про можливості "Дії" і на сьогодні три країни розглядають можливості застосування додатка у своїй країні.
Пауер переконана, що такі платформи, як “Дія”, зменшують можливості для корупції. А ще – допомагають урядам швидко реагувати на кризові ситуації.
19 мільйонів українців користуються платформою для операцій із понад 120 державних послуг та десятків цифрових документів.
Саманта Пауер під час зустрічі у Вашингтоні подякувала командам USAID, UK Aid, Фонду Євразія та українському уряду, які “мали передбачливість інвестувати в цифрову трансформацію України, розпочату вісім років тому”.
“Разом ми надсилаємо світу чітке повідомлення. Коли демократії зазнають викликів, коли нас випробовують – ми працюємо разом, ділимося чудовими ідеями, інвестуємо в майбутнє одне одного. Ми використовуємо неймовірні інновації [...] щоб вирішувати складні проблеми та покращувати життя людей. І завдяки цьому ми стаємо сильнішими, ніж будь-коли”, - сказала Саманта Пауер.
Як днями розповів в інтерв'ю Голосу Америки Андрій Федорів, український інноватор та підприємець, українські проекти у державній галузі діджиталізації (наприклад, "Дія"), демонструють здатність збудувати цифрову державу, "яка сильніша, ніж багато розвинених європейських держав".
"І зараз цифрова держава стає предметом потенційного українського експорту", - каже Федорів.
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Через війну в Україні міг назавжди зникнути рідкісний вид тварин - WWF
Рідкісні види тварин і рослин в Україні гинуть як від прямого впливу війни, зокрема від вибухів та отруєнь, так і через знищення їхнього середовища існування. Один із видів тварин, занесених до Червоної книги, - перегузня - може бути втрачений назавжди. Про це в інтервʼю Голосу Америки повідомив Богдан Вихор, виконавчий директор Всесвітнього фонду природи WWF-Україна.
"Є така тварина - перегузня, яка жила в степах на південному сході України, більшість цих територій перетворилися на арену бойових дій. Тож середовище існування цього виду знищене взагалі. І чи залишилися в Україні перегузні, які були включені до Червоної книги України, ми не знаємо. Можливо, цей вид втрачений назавжди", - розповів Вихор.
За його словами, також були випадки, коли на мінах чи розтяжках в Україні підривалися рідкісні європейські зубри. "Це трапилося на території Київщини. Внаслідок того, що тварина стала на розтяжку або міну, вона була просто фізично знищена. Я хочу зазначити, що зубр європейський - це рідкісний вид тварин, занесений до Червоної книги України, і таких тварин залишилося в Україні близько 350 особин. Скільки з них стануть ще жертвами війни - невідомо", - зазначив виконавчий директор WWF-Україна.
Він зауважив, що оцінити стан багатьох видів тварин в Україні зараз неможливо через продовження бойових дій.
Також, за даними WWF-Україна, вій бойових дій постраждали більш ніж 20% лісів України, тобто понад 1 млн га лісу. "Частина цих лісів замінована, частина лісів знищена фізично внаслідок військових дій і розриву снарядів, а частина лісів просто згоріла внаслідок пожеж", - розповів виконавчий директор WWF-Україна.
Богдан Вихор навів приклад природно-заповідного об'єкта на сході України, Національного природного парку "Святі Гори", на території якого внаслідок війни був знищений древній ліс.
"Це унікальний природно-заповідний об'єкт, розташований фактично на території Донеччини, і внаслідок військових дій ця унікальна територія зі старовіковими лісами, дубами, які мали понад 300 років, був знищений назавжди. Чи вдасться нам відновити ці дуби - питання надзвичайно складне, оскільки вони почали рости близько 300 років тому, коли клімат і умови, в яких створювалася ця екосистема, були кардинально іншими. Зараз у зв'язку з глобальним потеплінням на даній території спостерігаються зовсім інші умови".
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- Голос Америки
Петиція: Владу ПАР закликають арештувати Путіна під час візиту
Саміт БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка) заплановано на серпень цього року в м. Йоганнесбург Південно-Африканська Республіка.
В очікувані саміту на сайті американської некомерційної організації Avaaz, з’явилась петиція із закликом до влади Південно-Африканської Республіки арештувати очільника Кремля, у разі його візиту. Петицію вже підписали понад півмільйона людей, - зробити це можуть усі бажаючі, незалежно від географічного розташування. Підтримати звернення також закликала опозиційна партія в ПАР.
"Президенту ПАР Сирілу Рамафосі та усім членам Міжнародного кримінального суду: Ми, стурбовані громадяни всього світу, закликаємо вас сприяти ордеру на арешт Володимира Путіна, який було видано Міжнародним кримінальним судом. Влада вашої держави повинна заарештувати Путіна, якщо він ступить на вашу територію, щоб він відповів за жахливі воєнні злочини, які він скоїв. Зокрема викрадення та депортацію українських дітей", - йдеться в тексті петиції.
Таким чином, автори закликають владу ПАР виконати підписаний ними Cтатут Міжнародного кримінального суду. МКС видав ордер на арешт Путіна 17 березня 2023 року. Тепер російський лідер може бути заарештований на території будь-якої країни, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду. ПАР підписала Римський статут 17 липня 1998 р., а також ратифікувала та імплементувала його 27 листопада 2000 р.
Раніше, ПАР відмовилась підтримати санкції проти Росії або засудити агресію проти України. Спочатку влада африканської держави запросила Путіна взяти участь в зустрічі БРІКС цього літа, разом із іншими очільниками п’яти країн блоку. Але на початку травня спеціальна урядова комісія, створена президентом ПАР Сирілом Рамафосою, дійшла висновку, що присутність Путіна порушить не лише міжнародне право, але й закони Південної Африки, і вони радять Путін не прилітати особисто, але взяти участь через відеозв’язок - повідомляє видання The Times.
Своєю чергою Кремль поки що не підтверджував особистого візиту. У березні прес-секретар Путіна, Дмитро Пєсков сказав журналістам, що "рішення про поїздку президента РФ Володимира Путіна на саміт БРІКС до ПАР у серпні поки що не ухвалювалося".
"Або Путін відвідає саміт БРІКС у серпні, ризикуючи арештом, або відмовиться від особистої присутності, чим викриє свій страх бути арештованим", - підсумовують The Guardian.
Нагадаємо, що саміт БРІКС не скликався з 2020 року, через пандемію.
Ґутерріш сподівається на стійку роботу Зернової ініціативи, а також стабілізацію експорту російського аміаку
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило зростання цін на продукти харчування, енергоносії та добрива в усьому світі. Це, своєю чергою, призвело до жахливих наслідків для найбідніших верств населення світу.
"А коли конфлікт поєднується з кліматичною кризою, врожаї скорочуються, а люди голодують", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш під час відкритих дебатів Ради Безпеки ООН, присвячених захисту цивільних у збройних конфліктах, які відбулися у штаб-квартирі 23 травня.
За його словами, впродовж останнього року ООН вживала заходи для послаблення впливу конфлікту на цивільне населення. "Мій новопризначений координатор із запобігання голоду та реагування на нього очолює зусилля із продовольчої безпеки", - додав генсек.
Чорноморська ініціатива та Меморандум про взаєморозуміння щодо просування російських продуктів харчування та добрив на світові ринки, за словами Ґутерріша, допомогли стабілізувати ринки, знизити ціни та послабити продовольчу кризу. Україна змогла експортувати понад 30 мільйонів тонн продовольства. "Це включає рятівне зерно, транспортоване Всесвітньою продовольчою програмою для підтримки гуманітарних операцій в Афганістані, Ефіопії, Кенії, Сомалі та Ємені", - повідомив Ґутерріш.
Експорту добрив, у тому числі аміаку, за умовами ініціативи з українських портів поки що не булоСтефан Дюжаррік, речник генсека ООН
Він також привітав підтвердження Російською Федерацією продовження участі у Чорноморській ініціативі ще впродовж 60 днів. "Залишаються невирішені питання. Але представники Росії, України, Туреччини та ООН продовжуватимуть їх обговорювати. Заглядаючи в майбутнє, ми сподіваємося, що експорт продуктів харчування та добрив, включаючи аміак, з Російської Федерації та України зможе безпечно та передбачувано йти у світові канали поставок", - заявив він.
У той же час речник генсека Стефан Дюжаррік вчора під час брифінгу повідомив, що за даними Спільного координаційного центру у Стамбулі, центр отримав 17 заявок від нових суден для участі в ініціативі. Сім з них вже зареєстровані та чекають перевірки. Починаючи з 19 травня, дев'ять суден, що прибули, були перевірені та розмитнені, і п'ять із них зараз завантажуються в портах Одеси та Чорноморська. У той же час, за даними Дюжарріка, порт Південний з 2 травня не прийняв жодного судна. "Ми стурбовані цим обмеженням і знову закликаємо до повного відновлення роботи", - повідомив він.
"Експорту добрив, у тому числі аміаку, за умовами ініціативи з українських портів поки що не було", - уточнив він.
У Нью-Йорку відбувся легендарний український фестиваль. Відео
У Нью-Йорку відбувся легендарний український фестиваль на 7-ій вулиці. Це вже 47-ме святкування, організоване українською громадою.
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