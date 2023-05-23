Саманта Пауер: Можливості “Дії” для багатьох американців можуть звучати як фантастика

Український народ не тільки бореться за захист майбутнього демократії, але і стабільно працює роками, щоб “принести демократію в майбутнє” та має “приголомшливі результати” у цьому. Так адміністраторка Агентства міжнародного розвитку США Саманта Пауер оцінила роботу Єдиного порталу державних послуг «Дія», виступаючи під час спільного заходу USAID та Міністерства цифрової трансформації України у Вашингтоні, США у вівторок.

Саманта Пауер сказала також, що для американців частина можливостей “Дії” “звучатимуть як фантастика”.

“Уявіть, що майже все, що вам потрібно від вашого уряду, ви можете отримати простими кліками у телефоні чи браузері. Хочете отримати доступ до свого паспорта для перетину кордону? Ви хочете подати заявку на дозвіл на будівництво? Ви хочете зареєструвати нову дитину чи новий бізнес? Усе це можна зробити в Дії”, – озвучила Пауер.

За інформацією USAID, мобільним додатком “Дія” створеним у партнерстві зі США, розробники готові поділитися досвідом з країнами по всьому світу. USAID допомагає Україні поінформувати інші країни про можливості "Дії" і на сьогодні три країни розглядають можливості застосування додатка у своїй країні.

Пауер переконана, що такі платформи, як “Дія”, зменшують можливості для корупції. А ще – допомагають урядам швидко реагувати на кризові ситуації.

19 мільйонів українців користуються платформою для операцій із понад 120 державних послуг та десятків цифрових документів.

Саманта Пауер під час зустрічі у Вашингтоні подякувала командам USAID, UK Aid, Фонду Євразія та українському уряду, які “мали передбачливість інвестувати в цифрову трансформацію України, розпочату вісім років тому”.

“Разом ми надсилаємо світу чітке повідомлення. Коли демократії зазнають викликів, коли нас випробовують – ми працюємо разом, ділимося чудовими ідеями, інвестуємо в майбутнє одне одного. Ми використовуємо неймовірні інновації [...] щоб вирішувати складні проблеми та покращувати життя людей. І завдяки цьому ми стаємо сильнішими, ніж будь-коли”, - сказала Саманта Пауер.

Як днями розповів в інтерв'ю Голосу Америки Андрій Федорів, український інноватор та підприємець, українські проекти у державній галузі діджиталізації (наприклад, "Дія"), демонструють здатність збудувати цифрову державу, "яка сильніша, ніж багато розвинених європейських держав".

"І зараз цифрова держава стає предметом потенційного українського експорту", - каже Федорів.