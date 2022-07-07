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Українські сили, можливо, готуються до контрнаступу на Херсон – Інститут дослідження війни
Американський аналітичний центр Інститут дослідження війни вважає, що українські сили, можливо, готуються до контрнаступу на місто Херсон.
Про це дослідницька організація повідомила у своєму останньому оперативному повідомленні про Україну.
Російські сили, ймовірно, обмежаться відносно невеликими наступальними діями, намагаючись створити умови для більш інтенсивних наступальних операцій, мовиться у повідомленні.
Пауза в операціях Росії, за словами дослідників, не зупинила обмежені наземні атаки. Війська атакували території на північ від Харкова, намагалися просунутися на Бахмут з півдня та намагалися просунутися на захід у напрямку Сіверська від кордонів Луганської та Донецької областей, йдеться у повідомленні.
Офіс президента України повідомив, що за минулу добу були обстріляні міста та села в семи областях України. Найбільше загиблих серед цивільного населення припало на Донецьку область, де тривають бойові дії. Як повідомили в офісі президента, під час цього нападу загинуло семеро мирних жителів, у тому числі дитина.
Британська розвідка також повідомляє, що 6 липня 2022 року вздовж лінії донецького фронту тривав потужний обстріл, але Росія не просувалась. Російські підрозділи, які брали участь у завоюваннях минулого тижня, тепер, ймовірно, відновлюються, мовиться у повідомленні, опублікованому у твіттері Міністерства оборони об’єднаного королівства.
Британське міністерство оборони також звертає увагу на нове законодавство про «спеціальні економічні заходи», запропоноване урядом в Росії та ухвалене 5 липня у першому читанні Державною Думою.
На думку британських аналітиків, це законодавство надасть російській владі спеціальні повноваження, що дадуть можливість Кремлю запровадити економічні заходи для підтримки «спеціальної військової операції» без офіційного оголошення державної мобілізації, яка залишається політично чутливою темою.
Законодавство стосується трудових відносин, задіяння роботи мобілізаційних засобів та можливості вивільнювати активи з державних резервів.
Як пише міністерство оборони Великої Британії, ці дії «дозволяють Росії уникнути визнання того, що вона бере участь у війні», або, що вона є «неспроможною подолати українську армію», незважаючи на те, що вона переважає її чисельністю та озброєнням.
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- Голос Америки
Звіт ООН: Війна в Україні - серед причин, які підштовхують світ до голоду
Кількість людей, що відчували голод у минулому році, зросла до 828 мільйонів осіб, це на 46 мільйонів людей більше, ніж попереднього року.
Про це свідчить новий звіт, що був підготовлений низкою агенцій ООН, серед яких Продовольча та сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй (FAO), Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (IFAD), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) і Всесвітня Організація охорони здоров'я (ВООЗ).
У документі «Стан продовольчої безпеки та харчування у світі» (SOFI) за 2022 рік дослідники висловили стурбованість, що війна в Україні впливає на глобальну продовольчу безпеку.
За даними звіту ООН, “нинішня війна в Україні, в якій воюють два найбільших світових виробники основних зернових, олійних культур, а також добрив, призвела до порушення міжнародних ланцюгів поставок, підвищує ціни на зерно, добрива, енергоносії, а також до браку лікувального харчування для дітей, що рекомендується при сильному недоїданні”.
“Це має потенційно негативні наслідки для глобальної продовольчої безпеки та харчування”, - мовиться у документі ООН.
За оцінками дослідників, навіть за умови відновлення світової економіки, 670 мільйонів людей у світі будуть відчувати голод до 2030 року.
Торік, за даними звіту, близько 2,3 мільярда людей у світі відчували помірну або гостру нестачу харчів, це на 350 мільйонів більше, ніж до спалаху пандемії Ковід‑19.
Близько 45 мільйонів дітей у світі віком до 5 років у 2021 році страждали від важкого виснаження, найсмертоноснішої форми недоїдання, що збільшує ризик смерті дитини у 12 разів.
149 мільйонів дітей віком до 5 років мали затримку росту та розвитку через хронічну нестачу життєвоважливих поживних речовин у своєму раціоні.
У документі наголошується, що світ віддаляється від мети ООН покінчити з голодом у світі до 2030 року.
“Існує реальна небезпека, що ці цифри зростуть ще більше в найближчі місяці. Глобальні стрибки цін на продовольство, паливо та добрива, які ми спостерігаємо внаслідок кризи в Україні, загрожують підштовхнути світ до голоду. Результатом цього стане глобальна дестабілізація, голод і масова міграція в безпрецедентних масштабах. Ми повинні діяти сьогодні, щоб запобігти цій катастрофі, що насувається”, – заявав Дейвид Бізлі, виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми.
При цьому звіт ООН вказує на прогрес у питанні росту грудного вигодовування дітей.
У документі ООН представлено ситуацію з продовольчою безпекою та харчуванням у всьому світі, зокрема, аналіз вартості та доступності до здорового харчування. Дослідники також пропонують способи, як уряди країн могли б змінити підтримку сільського господарства, щоб зменшити вартість здорового харчування.
“ВООЗ підтримує зусилля урядів країн, щоб покращити їхні продовольчі системи шляхом оподаткування нездорової їжі, запровадження субсидій на здорове харчування, захист дітей від шкідливого маркетингу та забезпечення чіткого маркування харчових продуктів”, - заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус.
Напередодні заступниця генсека ООН з політичних та миротворчих питань Розмарі Дікарло під час засідання Ради безпеки заявила, що "війна має руйнівні наслідки не лише для України та найближчого регіону, а й далеко за межами України», де зрив поставок продовольства та добрив створив небезпеку голоду.
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Боррель просить Китай бути більш конструктивним у питаннях війни Росії з Україною
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель попросив Китай відігравати «більш конструктивну роль у вирішенні російсько-українського конфлікту».
Про це він написав у своєму твіттер-повідомленні за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї на нараді міністрів закордонних справ країн «Групи 20» в Індонезії.
«Закликав Китай відігравати більш конструктивну роль у вирішенні війни Росії проти України та припиненні дезінформації про причини та катастрофічні глобальні економічні наслідки нападу Росії», – написав Жозеп Боррель.
Китай тримається позиції, що «санкції не вирішать проблеми, а ескалація санкцій лише ускладнить ситуацію» - про це раніше повідомляв офіційний англомовний сайт уряду Китаю, цитуючи міністра Ван Ї.
На зустріч міністрів 20-ти найпотужніших країн світу прибув і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
У день початку міністерської зустрічі на індонезійському острові Балі в четвер, 7 липня, речниця Борреля сказала, що ЄС перешкоджатиме використанню Росією зустрічі G20 в Індонезії як «пропагандистського форуму» для її дезінформації про наслідки її війни в Україні.
Американський католицький священик спонсорує виїзд українських біженців до Америки
Отець Бенджамін Чинаппан, який служить священиком в церкві Святої Катерини у Сан-Дієго, вирішив якимось чином допомогти українцям, які постраждали у війні. Так після відкриття американським урядом програми U2U - Об'єднання заради України- він почав шукати сім'ї бажаючих українців, аби допомогти їм переїхати до CША.
Під час служби отець промовляє молитву за Україну, а після - удома - виконує ще одну місію. На його комп'ютері відкритий сайт Міністерства внутрішньої безпеки США. Він заповнює анкету І-134 на спонсорство українських біженців.
“Президент Джо Байден відкрив вікно можливостей. Коли він представив нову програму “Об’єднання заради України”, я негайно цим зайнявся. Я зайшов на веб-сайт і дослідив, які є можливості прихистити цих людей, дати їм надію, дати їм новий початок”, - каже отець Бенджамін.
Так отець Бенджамін уже став спонсором п'ятьох українських сімей.
“Спершу, мені потрібно було все дізнатись, оскільки ніколи нікого в житті не спонсорував, хоча я тут більше двадцяти років. Спочатку я подав на одну людину, одразу отримав схвалення, потім почав спонсорувати ще двох. Також одразу отримав схвалення, згодом ще трьох. Поки що я проспонсорував п’ятьох людей”.
Всі сім'ї, які перевіз пастор, це люди, котрі намагалися потрапити до США через Мексику та, через зміни імміграційного законодавства, застрягли на мексиканській території. З цими людьми Бенджаміна познайомили українські волонтери.
Після успішних випадків спонсорства Бенджамін захотів продовжити ініціативу і став учасником телеграм-каналу, присвяченого спонсорству українців у США.
“Я переходжу на цей телеграм-канал. Він називається “Пошук U for U спонсора”. Це - чат, я читаю тут їхні історії. Я вибираю тих, хто реально потребує допомоги”, - каже пастор.
“Я попросив їх терпляче чекати, бо сподівався знайти для них спонсорів. Таким чином я вже знайшов трьох людей, які готові їх спонсорувати”, - ділиться своїм досвідом священник.
Так священик уже знайшов три сім'ї у Чикаго, Сан-Дієго та Лос-Анджелесі, які готові стати спонсорами українців. Каже, саме оформлення спонсорства в більшості випадків не означає підтримку сімей матеріально.
“Більшість українців, які подаються, відверто зізнаються, що не потребують житло чи гроші, а шукають лише допомогу з подачею документів. Це полегшує нам завдання. Тому що, коли просять ще про житло і харчування, нам може бути складно, враховуючи фінансову ситуацію, яка склалася в цій країні, тому я закликаю своїх друзів допомагати з подачею петицій”, - розповідає отець Бенджамін.
Також, Бенджамін пояснює: попри таку негласну домовленість багато американців все ж побоюються брати на себе відповідальність, яку накладає спонсорство. Його ж мотивувала власна історія. Сам колись приїхав з Індії як біженець з однією торбою в руках і менше ніж п'ятдесятьма доларами у кишені.
“Хтось допоміг і мені, хтось і мене підтримував, Бог привів мене на цю землю надії та можливостей”, - додає священик.
Тепер отець допомагає українцям, аби і вони відчули надію, яку колись відчув він.
Дивіться також: Єднання заради України: священик із Сан-Дієго став спонсором уже для п’ятьох українських родин. Відео
Джонсон йде з посади: що це означає для британської допомоги Україні?
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку, визнавши, що його урядова Консервативна партія хоче мати іншого керівника.
«Я призначив новий кабінет, який буде працювати, як і я - до часу, коли буде новий лідер», - сказав Джонсон у четвер, 7 липня, хоча деякі чільні консерватори заявили, що він має полишити уряд негайно.
Джонсон був вимушений йти з посади після того, як упродовж трьох днів кілька десятків членів його кабінету подали заяви про відставку, стверджуючи, що більше не можуть працювати під його керівництвом.
Авторитет Бориса Джонсона зазнав шкоди внаслідок низки скандалів, пов’язаних з порушеннями, зокрема після того, як стало відомо про так звані вечірки урядовців під час пандемії Ковіду, коли зібрання були заборонені правилами карантину.
Останнім скандалом стала його роль у призначенні на посаду в парламенті особи, яку підозрювали у сексуальних домаганнях.
Політику надання зброї Україні ініціював не обов’язково Борис Джонсон. Її вів британський міністр оборони Бен Воллес, якого дуже поважають.Александер Кларксон
Але найбільшою проблемою для нього була втрата довіри багатьох виборців, коли він, намагаючись виправдовуватися, суперечив фактам, прагнучи зняти з себе відповідальність за проступки.
Хиткість становища Джонсона також обумовлена економічною кризою в Британії, що позначена інфляцією, зростанням цін, особливо на енергію та пальне.
Британська підтримка України
У відповідь на російський напад на Україну Велика Британія однією з перших почала надавати українцям військову допомогу.
Британський політолог, викладач європейської і міжнародної політики Королівського коледжу Лондона, Александер Кларксон наголошує, що підтримку Україні схвалюють фактично всі парламентські партії, і за таку політику виступають широкі суспільні кола.
В інтерв’ю Голосу Америки він висловив думку, що навіть наступний процес партійних виборів у Великій Британії і зміна складу уряду не впливатимуть на допомогу Україні, зокрема на постачання зброї.
“Усі канали постачання зброї вже налагоджені. Зараз потреби у великих рішеннях нема. Великі рішення щодо підтримки України і того, як підтримувати Україну були ухвалені між 24 лютого і 1 квітня», - сказав Кларксон.
Хто може бути наступником Джонсона
Одне з останніх опитувань, проведене компанією YouGov, показує, що зараз серед найбільш можливих кандидатів на посаду лідера Консервативної партії, а отже нового прем’єр-міністра, називають чинного міністра оборони Бена Воллеса, а також колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.
Але процес виборів усередині Консервативної партії лише починається і впродовж наступних тижнів та місяців може з'явитися багато кандидатів і можливі несподіванки.
Александер Кларксон зауважує, що саме Бен Воллес у якості міністра оборони безпосередньо відповідав за військову допомогу Україні.
«Я вважаю, що насамперед треба мати на увазі, що політику надання зброї Україні ініціював не обов’язково Борис Джонсон. Її вів британський міністр оборони Бен Воллес, якого дуже поважають. Він, можливо, останній з міністрів, якого поважають в різних партіях. А це пов’язано з ним, що він у минулому був офіцером збройних сил. Він має авторитет у війську. Він добре співпрацює з опозиційною Лейбористською партією», - зауважує Кларксон.
Реакція
Українські представники з нагоди його відставки висловлюють вдячність за підтримку, а в Москві тим часом заявляють про задоволення.
«Бути лідером — це першим приїхати до Києва, попри ракетні обстріли. Дякую @BorisJohnson за те, що розуміє загрозу російського монстра та завжди на передовій підтримки України»,- написав у Твіттері радник українського президента Михайло Подоляк.
Речник російського президента Дмітрій Песков сказав журналістам у Москві: «Він нас не любить і ми також його не любимо».
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