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Важкі втрати можуть переконати Росію та Путіна призупинити війну в Україні
Президент Росії Володимир Путін не має наміру відмовлятися від свого бажання контролювати всю Україну, але, схоже, розуміє, що його колись хвалена армія, можливо, не зможе дати йому те, що він хоче, принаймні на даний момент.
Останній аналіз, оприлюднений високопосадовицею розвідки США ввечері в середу, також свідчить про можливість припинення поточних бойових дій в Україні, навіть якщо Росія розглядає це лише як шанс краще позиціонувати себе для майбутніх завоювань.
«На даному етапі ми оцінюємо, що їхні [російські] сухопутні сили деградували до такого рівня, що їм знадобляться роки, щоб повернутися туди, де вони були», — сказала директорка національної розвідки Авріл Хейнс увечері в середу під час дискусії у Вашингтоні, організованої Silverado Policy Accelerator і технологічним гігантом Google.
"Навіть їхні короткострокові військові цілі насправді не можуть бути досягнуті їхніми військовими прямо зараз", - сказала Хейнс. «Цілком правдоподібно, з нашої точки зору, що залежно від того, як розвиватимуться події протягом найближчих місяців, він [Путін] буде переконаний, що є реальна цінність досягнення якоїсь угоди».
Лідери США, Європи та НАТО неодноразово висловлювали свою підтримку Україні та підкріплювали це мільярдами доларів на системи озброєння та іншу допомогу у сфері безпеки, що дозволило українським силам стримувати вторгнення Росії, яке спочатку було зосереджено на захопленні столиці Києва.
Але в той час як західні країни заявили, що Україна вирішить, як і коли закінчити війну, офіційні особи США висловили надію на остаточне врегулювання шляхом переговорів.
Коментарі Хейнс, здавалося б, пояснюють думку про те, що угода зрештою стане можливою. Але вона визнала, що те, що Путін змирився з реальністю свого невдалого бліцкригу, не означає, що будь-яке врегулювання неминуче.
«Ми також, хочу чітко це донести, не бачимо зараз можливості для обох сторін прийти до мирної угоди», - сказала вона.
Натомість Хейнс попередила, що російські сили, схоже, зосереджені на захопленні якомога більшої території на Донбасі на сході України, одночасно консолідуючи контроль над територією, яку вона захопила на півдні.
«Росія вважає, що якщо вони справді зможуть розгромити одну з найбільш боєздатних і добре оснащених сил на сході України, вони вірять, що це призведе до спаду українського опору і це дасть їм більше можливостей, " сказала вона.
У коментарях на окремій конференції у Вашингтоні раніше в середу Хейнс сказала, що Росія контролює близько 20% території України вздовж лінії конфлікту, яка простягається на 1100 кілометрів.
«Коротше кажучи, картина залишається досить похмурою, а ставлення Росії до Заходу стає жорсткішим», - сказала вона.
Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський сказав президенту США Джо Байдену та іншим лідерам Групи семи, що він хотів би закінчити війну до кінця цього року. Зеленський також заявив, що хоче бачити всю Україну звільненою, включаючи Крим, який Росія анексувала в 2014 році.
Тим часом американські та британські військові чиновники назвали російські успіхи на сході України поступовими, а офіційні особи попередили, що російські сили платять за них високу ціну.
«Українці змушують їх платити за дуже маленький шматок землі», — сказав журналістам у понеділок високопоставлений чиновник оборони США.
Також є ознаки того, що українські сили, стратегічно поступаючись позиціями в таких місцях як Сєвєродонецьк, почали чинити опір російським окупаційним силам у південному місті Херсон.
«Звіти свідчать про те, що українцям вдалося звільнити кілька невеликих міст на північний захід і на захід від Херсона, показуючи, що, незважаючи на тактичний успіх росіян, вони продовжують утримуватися», — сказав представник Міноборони.
Початкові звіти також свідчать про те, що українські сили добре використали чотири надані США високомобільні артилерійські ракетні системи, відомі як HIMARS, а ще чотири системи мають надійти в Україну найближчими тижнями.
Але у відповідь Росія запускає все більше ракет по Україні.
У середу Росія здійснила нові атаки, а мер Миколаєва заявив, що там впало вісім ракет, у тому числі одна влучила в житловий будинок, убивши чотирьох людей і поранивши п’ятьох.
«Всюди йдуть бої», – заявив Луганський губернатор Сергій Гайдай. Росіяни забирають місто Лисичанськ будинок за будинком, - сказав він.
Росія в середу також відповіла на рішення НАТО офіційно запросити Фінляндію та Швецію приєднатися до альянсу.
Путін заявив російському державному телебаченню, що метою «спеціальної військової операції» в Україні, яку Кремль її називає, залишається звільнення Донбасу.
Далі він попередив, що Росія відповість тим же на будь-які спроби НАТО розмістити війська та військову інфраструктуру в Швеції чи Фінляндії.
«Вони хочуть вступити в НАТО, давайте», - сказав Путін. «Але вони повинні розуміти, що раніше загрози не було, а зараз, якщо там будуть розгорнуті військові контингенти та інфраструктура, нам доведеться відповідати тим же і створювати такі ж загрози для територій, з яких створюються загрози нам».
Незважаючи на попередження Путіна, високопосадовець розвідки США заявив, що немає жодних ознак того, що Росія чекає нової битви.
«Ми не очікуємо, що це [розширення НАТО] призведе до чогось справді конфронтаційного, головним чином тому, що, чесно кажучи, вони досить зосереджені на Україні», — сказала Хейнс, зазначивши, що Москва натомість бере участь у постійних операціях впливу та кампанії дезінформації, спрямованих проти шведів і фінів.
У цій статті використана інформація Associated Press і Reuters.
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- Голос Америки
Прес-конференція президента США Джо Байдена після саміту НАТО – наживо з перекладом українською
Прес-конференція президента США Джо Байдена за підсумками саміту НАТО в Мадриді. Дивіться наживо з перекладом українською на каналі «Голос Америки. Українською».
ЄСПЛ вимагає від Росії гарантувати, що двох британців, захоплених в Україні, не стратять
Європейський суд із прав людини оприлюднив тимчасові заходи, в яких Росії рекомендовано утриматися від виконання смертного вироку проти двох британців, що воювали в складі Збройних сил України і потрапили в полон.
Ейден Ейслін і Шон Піннер разом із марокканцем Брагімом Саадуном були «засуджені» до страти за «найманство» «судом» угруповання «ДНР» у Донецьку, який контролюють підтримувані Росією бойовики.
«Суд вирішив вказати російському уряду... забезпечити, щоб смертна кара, винесена заявникам, не була виконана», – йдеться в рішенні, винесеному 30 червня.
ЄСПЛ також закликав російську владу забезпечити дотримання прав двох ув’язнених, оскільки вони входили до Збройних сил України, жили в Україні і вважали країну своїм домом.
Родина Ейсліна заявила, що він і Піннер жили в Україні, коли в лютому почалася повномасштабна війна, і «як до військовослужбовців українських Збройних сил, до них слід ставитися з повагою, як до будь-яких інших військовополонених».
Британія, ООН, Україна і Німеччина засудили смертні вироки.
Раніше ЄСПЛ застосовував аналогічні тимчасові заходи щодо Брагіма. Його батько заявив, що син також є громадянином України і його права як військовополоненого мають поважати.
Путін погрожує «відповісти дзеркально», якщо Фінляндія та Швеція розмістять інфраструктуру НАТО
Російський президент відреагував на результати саміту НАТО, на якому Альянс запросив до членства Швецію та Фінляндію. Путін заявив, що Росія «відповість дзеркально», якщо країни НАТО розмістять війська та інфраструктуру у Фінляндії та Швеції після того, як вони приєднаються до Альянсу.
Про це російський президент заявив у середу, 29 червня, в Туркменістані після того, як на саміті НАТО в Мадриді північних сусідок Росії, Фінляндію та Швецію, запросили до вступу в Альянс. Виступаючи після переговорів з регіональними лідерами Центральної Азії, Путін додав, що з Фінляндію та Швецію у Росії «немає тих проблем, які є з Україною».
«Щодо Швеції та Фінляндії, у нас немає таких проблем, які, на жаль, є з Україною... У нас немає нічого, що нас могло б турбувати з погляду членства Фінляндії чи Швеції в НАТО», – сказав Путін.
При цьому він додав, що «раніше не було загрози, а у разі розміщення військового контингенту та інфраструктури ми змушені будемо відповідати дзеркально і створювати такі ж загрози на територіях, звідки створюють загрози нам».
Путін відкинув зауважуння, що саме його дії спонукали Швецію та Фінляндію до членства в НАТО. Він назвав цей аргумент хибним і таким, що «не має нічого спільного з дійсністю».
«Для нас членство Фінляндії та Швеції в НАТО це зовсім не те, що членство України, це зовсім різні речі. Вони це чудово розуміють. Просто вкидають у громадську думку тезу цю, щоб показати – ага, Росія не хотіла, а тепер ось отримала подвійно. Ні. Це зовсім інша річ», – зазначив Путін.
Як писав Голос Америки, НАТО офіційно запросило Фінляндію та Швецію до членства. "Членство Фінляндії та Швеції посилить безпеку в цих країнах, зміцнить НАТО і безпеку Євроатлантичного регіону, - йдеться в заяві Альянсу. - Безпека Фінляндії та Швеції безпосередньо важливі для Альянсу, включаючу під час процедури вступу".
В НАТО буде більше країн та більше військ на сході Європи
На самміті НАТО в Мадриді, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що у відповідь на войовничість Росії альянс зміцнюється й зосереджує більші оборонні потужності на сході Європи.
«Путін хотів, щоб НАТО було менше, але НАТО буде більше», – сказав Столтенберґ у середу на саміті у Мадриді.
Президент США Джо Байден повідомив про встановлення постійної присутності в Польщі та додав, що США також посилять свою військову присутність на ротаційній основі в країнах Балтії.
«У той момент, коли Путін порушив мир в Європі і напав на самі принципи порядку, заснованого на правилах, Сполучені Штати і наші союзники, ми збираємося активізуватися. Ми активізуємося», – сказав Байден на саміті НАТО в Мадриді.
На цьому також було повідомлено, що лідери Альянсу погодились затвердити всеосяжний пакет допомоги Україні і підтримувати її стільки, скільки буде потрібно.
«Ми готові продовжувати нашу підтримку в час, коли Україна має справу з жорстокістю в Європі, якої ми не бачили з часів Другої світової війни», – сказав Єнс Столтенберг у середу, 29 червня, на прес-конференції в Мадриді.
У повідомленні були використані матеріали Reuters, РИА новости, USA Today.
"Докази свідчать про те, що бомбардування Драмтеатру в Маріуполі - це навмисний напад на цивільних", - Amnesty International
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала нове розслідування «Діти: напад на Донецький обласний академічний драматичний театр у Маріуполі». Доповідь присвячена атаці на драмтеатр у Маріуполі, яка відбулася 16 березня.
Згідно з висновками розслідувачів, атаку на Драматичний театр скоїли російські військові. Ймовірно вони скинули з літака-винищувача дві 500-кілограмові бомби. Організація задокументувала, що російські військові, вочевидь, цілеспрямовано вразили театр, знаючи, що там ховалися сотні мирних жителів.
В цілому під час роботи над доповіддю, експерти організації поговорили з 53 очевидцями. Також дослідники проаналізували супутникові знімки та дані радарів, зроблені безпосередньо перед атакою та одразу після неї; верифікували фото- та відеоматеріали з архівів свідків та соціальних мереж, дослідили два комплекти архітектурних планів театру.
«Після кількох місяців ґрунтовного розслідування, аналізу супутникових знімків та опитування десятків очевидців ми дійшли висновку, що ця атака є беззаперечним воєнним злочином, і скоїли його російські військові», – заявила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.
Точна кількість жертв остаточно не встановлена. Одразу після нападу в Маріупольській міськраді заявили, що загинули близько 300 осіб. Докази, зібрані Amnesty International, вказують, що велика кількість мешканців покинула театр незадовго до нападу, зокрема 14 і 15 березня, коли запрацювали «зелені коридори». А більшість із тих, хто лишилися в театрі, мали можливість перебувати в більш безпечних зонах будівлі. Натомість люди, які перебували на польовій кухні на вулиці та безпосередньо на сцені й у перших глядацьких рядах, швидше за все, отримали серйозні поранення та загинули.
Під час роботи зі свідками, експерти дізналися імена чотирьох убитих: Михайло Гребенецький, Любов Свиридова, Олена Кузнєцова та Ігор Чистяков. Amnesty International зібрала докази щодо мінімум 12 смертей, хоча чимало тіл і досі лишаються не ідентифікованими.
Працюючи над звітом, експерти Amnesty International розглянули кілька теорій про те, хто відповідальний за напад. У підсумку дослідники спростували заяви російської влади щодо причетності українських військових. За їхніми даними, найбільш реалістичною є версія щодо цілеспрямованого авіаудару російських пілотів по цивільному об'єкту.
Жоден із 28 уцілілих унаслідок атаки, з якими спілкувалася Amnesty International, ані інші свідки поблизу театру в день нападу не надали жодної інформації, що вказує на те, що українські військові використовували театр як базу для військових операцій або місце для зберігання зброї.
Докази свідчать про те, що це був навмисний напад на цивільнихДжоан Марінер, Amnesty International
Як пояснила «Голосу Америки» Джоан Марінер, директорка департаменту кризових ситуацій Amnesty International: розслідування також показало, що незважаючи на заяви Москви, Драмтеарт не мав жодного відношення до військової інфраструктури. «Була невелика кількість солдатів, які іноді відвідували людей або приносили припаси, але не було військової присутності, яка би виправдовувала таку атаку. Докази свідчать про те, що це був навмисний напад на цивільних», - додала вона.
«У повітрі та на землі російські сили здійснювали цілеспрямовані вбивства мирних жителів в Україні, які ми ретельно задокументували, – сказала Аньєс Калламар. - Необхідно негайно провести ґрунтовне розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності за загибель та поранення цивільних осіб, а також масштабні руйнування цивільної інфраструктури».
Джоан, у свою чергу, каже, що дані доповіді можу бути використані при кримінальних розслідуваннях. У деяких судах вони можуть стати частиною доказів. «Проте для будь-якого розслідування доповідь – це дорожня мапа для роботи», - переконана вона.
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