Трамп вирішує долю «мрійників» – осіб, яких батьки-нелегали привезли до США в дитинстві

За повідомленнями американських ЗМІ, президент Трамп - можливо вже у п’ятницю - винесе рішення, чи скасувати програму, розроблену за ініціативою адміністрації Обами, яка захищає дітей недокументованих мігрантів, які прибули до Сполучених Штатів нелегально.

У четвер прес-секретар Білого дому Сара Сандерс сказала кореспондентам, що адміністрація Трампа далі вивчає «Програму відкладеної дії для прибулих до США дітей», відому як DACA. Сандерс додала, що «поки що рішення не зроблено…багато говориться про наближення реченця». Вона зазначила, що остаточних планів ще немає.

Під час передвиборчої кампанії кандидат у президенти Дональд Трамп обіцяв покінчити з програмою, назвавши її «амністією». Відколи він прийшов до влади, одначе, президент Трамп каже, що це питання є одним із найскладніших для вирішення.

Його адміністрація стоїть перед реченцем – 5 вересня – до якого має винести рішення. Таку дату встановила група штатних прокурорів, які розглядають цю справу у своїх штатах. Проте, не виключається, що адміністрація може домовитися про відстрочку, беручи до уваги той факт, що Міністерство внутрішньої безпеки, яке відповідає за імплементацію зміни, цими днями зайняте подоланням наслідків урагану «Гарві» у Техасі та Луїзіані.

За приблизними підрахунками, у рамках програми DАСА близько 800 000 людей були захищені від депортації.

В інтерв’ю минулого року журналу TIME Дональд Трамп проявив співчуття до людей, що потрапили в Програму відкладеної дії для прибулих до США дітей, реалізація якої почалася в 2012 році.

«Нам потрібно виробити щось, щоб люди були щасливі і горді, - сказав Трамп. - Їх привезли сюди в дитинстві, вони працювали тут, ходили в школу тут. Деякі були добрими учнями. У деяких - чудова робота. А тепер вони виявилися в неймовірній ситуації, коли вони не знають, що буде далі».

Надходять повідомлення про те, що група консервативних законодавців опрацьовують законопроект «Акт про мрію», який передбачає шлях до права на постійне проживання людей, які нелегально прибули до США у дитинстві. Таким чином, Трамп матиме можливість виконати передвиборчу обіцянку скасувати програму DACA і, законодавством, задовольнити особисте бажання дозволити цим іммігрантам залишитися в США.

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