Марк Міллі: Незабаром стане відомо звідки вилетіла ракета, що впала на території Польщі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розповів під час прес-конференції за результатами зустрічі Контактної групи щодо оборони України, що незабаром стануть відомі нові дані про точку походження ракети, яка спричинила вибух в місті Пшеводув у Польщі 15 листопада. Він сказав, що слідчі, включно із американськими фахівцями, ще працюють на місці події.

«Будуть доступні інші види даних, які надходять із різних технічних засобів, і я припускаю, що дуже скоро ми матимемо підтверджені дані щодо того, яка точка походження, точка удару, під яким кутом стояла збройна система, якою була траєкторія польоту», - наголосив Міллі.

За словами міністра оборни США Ллойда Остіна, який також взяв участь у заключній прес-конференції, вони підтримують тісний зв`язок із польськими колегами, повністю довіряють польскому урядовому розслідуванню і поки що не побачили нічого, що суперчило б попередньому висновку, що вибух міг бути результатом роботи української системи ППО.

«І якими б не були остаточні висновки, світ знає, що остаточну відповідальність за цей інцидент несе Росія. Росія здійснила черговий ракетний обстріл України, спеціально спрямований на цивільну інфраструктуру України. Цей трагічний і тривожний інцидент є ще одним нагадуванням про безрозсудність Росії у війні за її вибором. І Україна має фундаментальне право захищатися. Ми й надалі будемо солідарні з народом України, який захищає свою країну», - наголосив Остін.

За попередніми результатами польського розслідування, вибух на території Польщі могла спричинити ракета української протиповітряної оборони. Про це повідомили в польському уряді. В Білому домі заявили - наразі не мають підстав сумніватися в даних польських експертів. Однак якими б не були остаточні висновки, Росія несе остаточну відповідальність за цей інцидент - наголосили в адміністрації США. Водночас, президент України Володимир Зеленський раніше запевняв: базуючись на даних повітряних сил, він не сумнівається у тому, що ракета була не українською.

У середу, 16 листопада, відбулося сьоме засідання Контактної групи щодо оборони України, яке проходило у віртуальному режимі і в якій брали участь міністри оборони майже 50 країн.