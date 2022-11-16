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Марк Міллі: Незабаром стане відомо звідки вилетіла ракета, що впала на території Польщі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі наголосив, що слідчі, включно із американськими фахівцями, ще працюють на місці події в Польщі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розповів під час прес-конференції за результатами зустрічі Контактної групи щодо оборони України, що незабаром стануть відомі нові дані про точку походження ракети, яка спричинила вибух в місті Пшеводув у Польщі 15 листопада. Він сказав, що слідчі, включно із американськими фахівцями, ще працюють на місці події.

«Будуть доступні інші види даних, які надходять із різних технічних засобів, і я припускаю, що дуже скоро ми матимемо підтверджені дані щодо того, яка точка походження, точка удару, під яким кутом стояла збройна система, якою була траєкторія польоту», - наголосив Міллі.

За словами міністра оборни США Ллойда Остіна, який також взяв участь у заключній прес-конференції, вони підтримують тісний зв`язок із польськими колегами, повністю довіряють польскому урядовому розслідуванню і поки що не побачили нічого, що суперчило б попередньому висновку, що вибух міг бути результатом роботи української системи ППО.

«І якими б не були остаточні висновки, світ знає, що остаточну відповідальність за цей інцидент несе Росія. Росія здійснила черговий ракетний обстріл України, спеціально спрямований на цивільну інфраструктуру України. Цей трагічний і тривожний інцидент є ще одним нагадуванням про безрозсудність Росії у війні за її вибором. І Україна має фундаментальне право захищатися. Ми й надалі будемо солідарні з народом України, який захищає свою країну», - наголосив Остін.

За попередніми результатами польського розслідування, вибух на території Польщі могла спричинити ракета української протиповітряної оборони. Про це повідомили в польському уряді. В Білому домі заявили - наразі не мають підстав сумніватися в даних польських експертів. Однак якими б не були остаточні висновки, Росія несе остаточну відповідальність за цей інцидент - наголосили в адміністрації США. Водночас, президент України Володимир Зеленський раніше запевняв: базуючись на даних повітряних сил, він не сумнівається у тому, що ракета була не українською.

У середу, 16 листопада, відбулося сьоме засідання Контактної групи щодо оборони України, яке проходило у віртуальному режимі і в якій брали участь міністри оборони майже 50 країн.

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