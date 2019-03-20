Більшість американців хоча б частково впевнені в розслідуванні щодо Росії – опитування

Приблизно 6 із 10 американців мають принаймні деяку впевненість у справедливості розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо Росії, а 33% – дуже впевнені. 37% не дуже або зовсім не впевнені в справедливому розслідуванні.

Такими є результати нового опитування, проведеного Центром досліджень громадських зв'язків Associated Press-NORC у той час, як Міністерство юстиції США готується отримати результати розслідування Мюллера щодо можливої координації між кампанією Трампа та Росією та можливого перешкоджання правосуддю самим Трампом.

Раніше президент США заявив, що довірятиме доповіді Мюллера щодо результатів його розслідування втручання Росії у вибори у США, лише у тому разі, якщо доповідь виправдає самого Трампа.

Схвалення Трампа в новому опитуванні становить 40%, що трохи більше, ніж 34% в січні, під час тимчасового закриття уряду США, яке тривало місяць.

У порівнянні з попередніми президентами США, підтримка Трампа з боку американців стабільно коливається у вузькому діапазоні від 35 до 45 відсотків.

Дивіться також: Дональд Трамп заявив, що не боїться, що Конгрес подолає його вето